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Ekonomi

İstanbul'da aidatlar kiralarla yarışıyor

Asgari ücrete gelen tüm zamanların en yüksek zammının ardından İstanbul'un tüm ilçelerinde aidat ücretleri, 2021 yılına oranla büyük artış gösterdi.

09:40 . 1/02/2023 Çarşamba
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Türkiye'nin gündeminde yer alan enflasyondaki artış ve asgari ücrete gelen yüzde 50'lik zamla birlikte tüm dengeler değişti. Özellikle sitelerde yüzde 100 oranında zam yapılan aidat ücretleri, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Aidatlarda, kiralarla yarışır hale gelen fahiş fiyat artışları İstanbul'da semtten semte değişkenlik gösterdi.


AİDAT TUTARI EN YÜKSEK İLÇE BEŞİKTAŞ

Ekonomist dergisinin yaptığı araştırmaya göre İstanbul’da 100 m2’lik bir dairenin ortalama aidat tutarı en yüksek bin 674 TL ile Beşiktaş’ta olurken, bu rakamın 2021’de bin 350 TL olduğu belirtildi. İkinci sırada yer alan Şişli’de 2021’de bin TL olan aidat tutarı bu yıl bin 255 TL’ye yükseldi.

ÇATALCA'DA AİDAT BEDELİ 300 TL

2021 yılında aidatı 631 TL olan ve üçüncü sırada yer alan Sarıyer’de ise bu rakam, 900 TL’ye yükseldi. En düşük aidat bedeli ise 300 TL ile Çatalca’da görülürken, 2021’de aidat bedelinin 275 TL olduğu açıklandı.





#Sarıyer
#çatalca
#istanbul
2 saat önce
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İstanbul'da aidatlar kiralarla yarışıyor
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