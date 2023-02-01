İstanbul'da aidatlar kiralarla yarışıyor

Türkiye'nin gündeminde yer alan enflasyondaki artış ve asgari ücrete gelen yüzde 50'lik zamla birlikte tüm dengeler değişti. Özellikle sitelerde yüzde 100 oranında zam yapılan aidat ücretleri, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Aidatlarda, kiralarla yarışır hale gelen fahiş fiyat artışları İstanbul'da semtten semte değişkenlik gösterdi.

Ekonomist dergisinin yaptığı araştırmaya göre İstanbul’da 100 m2’lik bir dairenin ortalama aidat tutarı en yüksek bin 674 TL ile Beşiktaş’ta olurken, bu rakamın 2021’de bin 350 TL olduğu belirtildi. İkinci sırada yer alan Şişli’de 2021’de bin TL olan aidat tutarı bu yıl bin 255 TL’ye yükseldi.