İstanbul’un sayfiye yerleri gözde oldu: Silivri'de elektrik tüketimi yüzde 35 arttı

Pandemi döneminde taşınmalar azaldı. CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in “Gayrimenkulun Enerjisi 2020” raporu taşınma trafiğinin azaldığını rakamlarla ortaya koydu. Bu yılın ilk yarısında İstanbul’un Avrupa Yakası'ndaki taşınma hareketliliği yüzde 40,7 azalarak 208 bin 667'ye geriledi. Söz konusu düşüşte ikinci el gayrimenkule geçişlerin azalması etkili oldu. Sayfiye bölgelerindeki elektrik tüketiminde ise yaklaşık yüzde 35 artış görüldü. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Söz konusu dönemde, ikinci el gayrimenkule geçişler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,7 azalarak 151 bin 82'ye indi. Yeni gayrimenkule taşınma hareketliliğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 düşüş görüldü ve ilk kez kapısı açılan gayrimenkul sayısı da 57 bin 585'e geriledi” bilgisini verdi. Yılın ilk yarısında her gün ortalama 316 abone yeni konutuna taşındı. Esenyurt, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar ve Beylikdüzü en fazla taşınma hareketliliğinin görüldüğü ilçeler olarak öne çıktı.

Halit Bakal

EN BÜYÜK ŞİKAYET ARTAN FATURALAR

Halit Bakal, bu dönemde en fazla mesken faturalarında artış olduğuna yönelik şikayet aldıklarını dile getirdi. Bakal, özellikle nisan ve mayıs aylarında evde kalma sürelerinin artmasıyla mesken faturalarında yüzde 15 artış yaşandığını kaydetti. Haziranda normalleşmenin başlamasıyla meskenlerdeki elektrik faturalarında düşüş görülmeye başlandığını ifade eden Bakal, "Seyahat yasağının kalkmasıyla faturalarda düşüş yaşandı. Diğer yandan, tüm tarife gruplarında temmuz ve ağustos aylarında elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemindeki seviyesini yakalayarak normalleşmeye başladı" dedi.

REKLAM

YAZLIKLAR DOLDU

Pandemi döneminin başlamasıyla ilçelerdeki mesken doluluk oranlarında da artış gözlendi. Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir, Çatalca, Esenyurt ve Silivri'de geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranları arttı. Bu dönemde, tüketicilerin yazlık olarak kullandığı ve yılın belli dönemlerinde boş olan konutlarına geçişinin etkisiyle Çatalca ve Silivri gibi ilçelerde elektrik tüketimi arttı. Nisanda sadece Silivri'de meskenlerdeki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,3 artış gösterdi.

EKONOMİ Ucuza elektrik kullanmak mümkün

AİLE YANINA DÖNÜŞ HIZLANDI

Ağırlıklı olarak 35 yaş altı abonelerin yaşadığı Şişli, Kağıthane, Esenyurt, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta da taşınma hareketliliği yaşandı. Şişli'de söz konusu yaş grubunun yüzde 45,3'ü, Kağıthane'de yüzde 45,07'si, Esenyurt'ta yüzde 44,09'u, Beyoğlu'nda yüzde 39,1'i ve Beşiktaş'ta yüzde 37,9'u mesken değiştirdi. Bu değişiklikte, yalnız yaşayan bazı abonelerin ve öğrencilerin ailelerinin yanına dönmesi de etkili oldu. 64 yaş üstü abonelerde ise Bakırköy, Bayrampaşa, Çatalca, Güngören ve Sarıyer’de taşınmalar arttı.

160 BİN YABANCI ABONE

2019 yılında CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in 149 bin 946 olan yabancı abone sayısı yüzde 6,4 yükseldi ve Haziran sonu itibarıyla 159 bin 914’e çıktı. Ülkeler arasında seyahat yasağı nedeniyle Türkiye’de kalan yabancıların aboneliğini üstlerine alması bu harekette etkili oldu.