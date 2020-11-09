İstanbul’da esnek mesai uygulaması başladı

İstanbul’da, korona virüs tedbirleri kapsamında sanayi sektörü erken mesai saatine geçti. Saat 07.00’de gelen işçiler iş başı yaptı.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, virüsle mücadele kapsamında ’Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00’de mesaiye başlaması kararı alındı.

KORONAVİRÜS İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı: Erken mesai ve esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi görüşülecek

Kararın ardından işçiler, virüs tedbirleri kapsamında erken saatte işe başladı.

KURAL VARSA HERKES UYACAK

Virüsün tüm toplumun problemi olduğunu belirten fabrikanın sahibi Cem Baybör, “Valilik açıklama yapmış, sabah 07.00’da başlayın diye, biz de kurallara uyduk. 07.00’da başladık çalışmaya. İşçiler geldi, böyle bir kural varsa, yasa varsa herkes uyacak. Pandemi herkesi problemi. Normalde işe giriş saati, çıkış saati hep aynı olduğundan pandemiden dolayı sıkıntı yaşanıyordu. O yüzden 07.00’ye alınan saatler çok mantıklı oldu. Herkes aynı saatte işe gelmiyor, aynı saatte çıkmıyor. O yüzden güzel” diye konuştu.

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ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Esnek çalışmanın uygulandığı şirketlerin mesaiye başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır. Türkiye’de daha kamuda geçerli olan esnek çalışma modeli, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanan bir sistemdir.

Esnek çalışma saatleri uygulanan işletmelerde, az sayıda personel çalıştırılma esas alınırken bazı işletmelerde dönüşümlü personel çalıştırma sistemi uygulanır.

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ

Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları yoğunlaştırılmış iş haftası “compressed week” dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir. Yurt dışında uygulanan yoğunlaştırılmış iş haftası tekliflerinde dört gün 10’ar saat, üç gün 12’şer saat gibi çeşitlemeler yer alıyor.

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