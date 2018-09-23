İstanbul’da hava yolcusu bereketi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz döneminde, yolcu sayısı ve uçuş trafiğinde artış yaşandı.

6 MİLYON 419 BİN YOLCU TAŞINDI

Atatürk Havalimanı'nda haziran ayında iç hatta 1 milyon 604 bin 64, dış hatta 3 milyon 946 bin 556 olmak üzere toplam 5 milyon 550 bin 620 yolcu ağırlandı.

Temmuz ayında, bu havalimanından yapılan geliş ve gidiş seferleriyle toplam 6 milyon 419 bin 561 yolcu taşındı. İç hatta 1 milyon 831 bin 253, dış hatta 4 milyon 588 bin 308 yolcu misafir edildi. Ağustos ayında iç hatta 1 milyon 839 bin 848, dış hatta 4 milyon 788 bin 190 olmak üzere toplam 6 milyon 628 bin 38 yolcu, Atatürk Havalimanı'nı kullandı.

Bu yılın yaz döneminde 18 milyon 598 bin 219 yolcu, iç ve dış hat seferleriyle söz konusu havalimanına geliş-gidiş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haziranda toplam 2 milyon 816 bin 409 yolcu misafir edildi. Misafir edilen yolcunun 1 milyon 903 bin 809'u iç hat, 912 bin 600'ü ise dış hat seferleriyle seyahat etti.