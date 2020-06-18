İstanbul'da konut satışlarının en fazla arttığı ilçe!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri baz alınarak hazırlanan "İstanbul'un Koronasavar İlçeleri" başlıklı araştırmaya göre, Türkiye'de mart ayının ortasından bu yana yoğun olarak hissedilen koronavirüs salgını gayrimenkulde de etkisini gösterdi.

Yılın ilk 5 ayında Türkiye genelinde 434 bin 757 konut satışı gerçekleşirken, satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2'lik düşüş yaşandı.

Düşüş oranının İstanbul'da ülke ortalamasının 2 katından fazla olması dikkati çekti. Türkiye'de konut satışlarını sırtlayan illerin başında gelen İstanbul'da ocak-mayıs döneminde ev satışları yüzde 4,9 azaldı.

14 İLÇEDE SATIŞLAR ARTTI

İstanbul'da nüfusu 150 binin üzerinde olan 36 ilçeden 14'ünde konut satışları artarken, 22'sinde ise azalma gösterdi.

En yüksek artış yüzde 28,66 ile Ümraniye'de görülürken, onu yüzde 15,54 ile Sultangazi, yüzde 13,41 ile Beylikdüzü, yüzde 11,84 ile Gaziosmanpaşa, yüzde 11,81 ile Bayrampaşa takip etti. 5 ilçede artış oranı iki haneli gerçekleşti.

Artış oranı Küçükçekmece'de yüzde 9,69, Çekmeköy'de yüzde 8,29, Bahçelievler'de yüzde 6,9, Bağcılar'da yüzde 4,8, Maltepe'de yüzde 2,69, Kağıthane'de yüzde 1,7, Beyoğlu'nda yüzde 0,96, Beykoz'da yüzde 0,79, Eyüpsultan'da yüzde 0,63 oldu.

En yüksek düşüş Zeytinburnu, Şişli ve Sarıyer'de

Yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı döneminde göre konut satışlarının en çok gerilediği ilçe yüzde 46,77 ile Zeytinburnu oldu.

Onu yüzde 27,98 ile Şişli, yüzde 25,16 ile Sarıyer, yüzde 19,32 ile Tuzla, yüzde 18,34 ile Büyükçekmece, yüzde 17,64 ile Silivri takip etti.

Azalış oranının iki haneli rakamlarda gerçekleştiği diğer ilçeler ise yüzde 12,82 ile Pendik, yüzde 12,63 ile Bakırköy, yüzde 12,62 ile Ataşehir, yüzde 11,63 ile Fatih, yüzde 10,04 ile Esenyurt, yüzde 10,01 ile Sancaktepe oldu.

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Konut satış oranları Beşiktaş'ta yüzde 9,57, Kartal'da yüzde 8,32, Üsküdar'da yüzde 5,25, Esenler'de yüzde 5,2, Başakşehir'de yüzde 5,09, Avcılar'da yüzde 4,7, Sultanbeyli'de yüzde 2,58, Arnavutköy'de yüzde 1,13, Güngören'de yüzde 0,27 azaldı.