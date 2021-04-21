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Ekonomi İstanbulda ramazan sonrası ekmeğe zam yolda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da ramazan sonrası ekmeğe zam yolda

Geçen yıl ekim ayında İstanbul'da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam yapılmıştı. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor. Buna göre; ramazan sonrasında yüzde 15 zam yapılarak 200 gramlık ekmek 1,75 liradan, 240 gramlık ekmek de 2 liradan satışa sunulacak.

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İstanbulda ramazan sonrası ekmeğe zam yolda
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İstanbul’da yıllardır iki farklı ekmek fiyatı uygulanıyor. Valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) kayıtlı olan fırınlar ise ticaret odasının oluşturduğu komisyonda kendi fiyatlarına karar veriyorlar.

  • Son olarak geçen yıl ekim ayında hem İTO’ya bağlı fırınlar hem de fırıncılar odasına bağlı fırınlar İstanbul'da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam yapmıştı.

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Fırıncılar Odası'nın gündeminde değil

İTO komisyonundan geçen zam kararının, salgının pik yapması ve ramazana denk gelmesi nedeni ile dondurulduğu bildirildi. Ramazan sonrasında ekmeğe yüzde 15 zam yapılarak 200 gramlık ekmeğin 1,75, 240 gramlık ekmeğin de 2 TL’den satılacağı kaydedildi. Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre İstanbul Fırıncılar Odası’nın gündeminde ise henüz bir zam olmadığı belirtildi.

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240 gram ekmek 2 lira

Hali hazırda federasyon tarafından 9 TL olarak tavsiye edilen ekmeğin kilogram fiyatı, hem İTO’ya bağlı fırınlarda hem de diğerlerinde 7,5 TL. Buna göre 200 gr. ekmek 1,5 TL, 240 gram ekmek de 1,75 TL. Ramazan sonrasında ise İTO’ya bağlı yaklaşık 500 fırında 240 gramlık ekmek 2 TL ile satılacak.

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