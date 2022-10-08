İstanbul'da Vakıf taşınmazı kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; vakıf taşınmazları, ihalede oluşacak olan bedeller üzerinden 31.12.2023 tarihine kadar kiralanacak. İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliye edilecek.

İhale açık teklif usulü ile 12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 13.00’te İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacak.

REKLAM

Detaylı bilgi için tıklayınız