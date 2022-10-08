Ekonomi İstanbulda Vakıf taşınmazı kiralama ihalesi
BASIN İLAN

İstanbul'da Vakıf taşınmazı kiralama ihalesi

İstanbul'un Şişli, Beyoğlu, Fatih, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan ve Bakırköy ilçelerinde bulunan 28 Vakıf taşınmazı kiraya verilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda Vakıf taşınmazı kiralama ihalesi
İstanbul.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; vakıf taşınmazları, ihalede oluşacak olan bedeller üzerinden 31.12.2023 tarihine kadar kiralanacak. İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliye edilecek.

İhale açık teklif usulü ile 12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 13.00’te İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​TSK Katar'daki Dünya Kupası'nda görevlendirilecek.
Meclise sunuldu

Meclis'e sunuldu

​Bakan Koca'dan İntörn Doktorlar için 'ücret' açıklaması.
Zelenskiy’den BBC’ye şok açıklama: Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor

Cemevi Başkanlığı kuruluyor.

​İlk belirlemelere göre hasar büyük.

​Anayasa çalışmasını Meclis'e sunacağız.

​Yasakçı kafa yine hortladı.

​Nükleer riski 60 yılın zirvesinde.

​Türkiye'deki Suriyeli sayısını 3 milyon 646 bin 278.

Üçüncü ülkelerden başkentlere kayıyor.

​Islah ve rehabilite edici fonksiyonu öne çıkacak.

​'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'

​Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi'ydi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.