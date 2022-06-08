Ekonomi İstanbulda Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
BASIN İLAN

İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Fatih, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüpsultan, Sultangazi, Bahçelievler, Bağcılar ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan 53 adet taşınmazı kiraya verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; vakıf taşınmazları muhammen bedeller üzerinden 31.12.2022 tarihine kadar kiralanacak. İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliye edilecek.

İhale açık teklif usulü ile 22 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 13.30'da İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacak.

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