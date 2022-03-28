Ekonomi İstanbulda villa satış ihalesi
BASIN İLAN

İstanbul'da villa satış ihalesi

İstanbul Üsküdar'da 585 m² tripleks villa ihaleyle satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda villa satış ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Burhaniye mahallesinde bulunan villa tapu kaydında "Çatıda Piyesleri Olan Tripleks Villa" niteliğinde kayıtlı olup, bodrum+zemin+1 normal kat+ çatı katından oluşmaktadır. Villanın bodrum katı sığınak, mekanik alanı, 2 adet depo, koridor ve garaj hacimleri olmak üzere 206 m², zemin katı salon, oturma ve yemek alanı, mutfak, vestiyer ve wc hacimleri olmak üzere 180 m², normal katı 3 oda, oturma bölümü, 3 adet banyo, pişirme alanı ve hol hacimleri olmak üzere 204 m², çatı katı ise 1 oda, 2 adet banyo, mutfak ve 1 adet teras alanı hacimleri şeklide 70 m² ve 6 m² teras alanından oluşmaktadır.

Taşınmaz için ilk satış ihalesi "Mezat Salonu 1, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B blok, 4. kat Kartal, İstanbul adresinde 25 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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