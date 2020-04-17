Ekonomi İstanbulda yapılacak yeni hastanelerin inşasını hızlandıracak karar
EMLAK

İstanbul'da yapılacak yeni hastanelerin inşasını hızlandıracak karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'ye yapılacak hastanelerin inşa ve hizmet sürecinde herhangi bir aksama yaşanmaması için istisnai bir karar alarak, hastanelerin acil yakıt ihtiyacının giderilmesi için Devlet Malzeme Ofisine (DMO) yetki verdi. Bu kapsamda DMO, dış satış yoluyla hastane şantiyelerinde çalışan iş makinaları, jeneratör gibi unsurlara doğrudan ikmal yapabilecek.

Haber Merkezi AA
Sancaktepe'de kurulacak sahra hastanesine ilişkin görüntüler havadan görüntülendi.
Sancaktepe'de kurulacak sahra hastanesine ilişkin görüntüler havadan görüntülendi.

EPDK'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşa edileceğini duyurduğu hastanelere ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bu hastanelerin inşa ve hizmet sürecinde aksama veya gecikme yaşanmaması için EPDK'nin istisnai bir karar aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karar çerçevesinde DMO'nun finansal aracılık hizmetinin kapsamı genişletilerek istasyon dışında hizmet verebilmesinin önü açıldı. Böylece DMO, daha önce ihale yapmak suretiyle anlaştığı dağıtım şirketi ve akaryakıt bayisi vasıtasıyla, iki hastanenin ihtiyacını karşılayabilmek için akaryakıtın istasyondan ve özellikle araçlara ikmal yapma kısıtlamasına uğramadan dış satış yoluyla hastane şantiyelerinde çalışan iş makinaları, jeneratör gibi unsurlara doğrudan ikmal yapılabilecek.

ZAMAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

DMO daha önce akaryakıt dağıtım şirketleriyle yaptığı ihale sonucu anlaşması bulunan kamu kurumlarının araçlarına elektronik sistemlerle finansal aracılık hizmeti sunarak akaryakıt tedarikini istasyonlardan ve sadece bu kamu kurumlarının kara taşıtlarına dolum yapma imkanı sağlıyordu. Ancak bu durumun zaman kaybına yol açacağı ve Kovid-19 ile mücadeleyi sekteye uğratabileceği göz önüne alınarak EPDK, DMO’nun bu yöndeki talebini dikkate aldı ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasına katkı yapmış oldu."

Açıklamada, söz konusu kararın hastanelerin inşa sürecini hızlandırmasının beklendiği vurgulandı.

YENİ HASTANELERLE SINIRLI DEĞİL

Uygulamanın sadece yeni yapılan hastanelerle sınırlandırılmayacağı belirtilen açıklamada, "EPDK'nin 3,5 ay süre için verdiği izinden Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumları ve hastaneler de DMO ile yapacağı anlaşma çerçevesinde yararlanabilecek. Böylece sağlık hizmetlerinde akaryakıt tedarikinden kaynaklı herhangi bir gecikme ve aksama yaşanmayacak." ifadeleri kullanıldı.

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