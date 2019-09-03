Ekonomi İstanbulda zam yağmuru Parktan sonra suya da zam geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da zam yağmuru: Parktan sonra suya da zam geldi

Göreve gelir gelmez 5 bine yakın çalışanı kapı önüne koyarak işçi kıyımına başlayan İmamoğlu yönetimi şimdi de peş peşe zamlar ile gündeme gelmeye başladı. İSPARK'taki yüzde 70 varan otopark zamlarının ardından bu sefer de belediyeye bağlı Hamidiye suya yüzde 20'den fazla zam geldi. Dokuz TL olan 19 litre damacana su 11 TL'ye, bir TL olan 0,5 litrelik küçük sular ise 1.5 TL'den satılmaya başlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB iştiraki olan Hamidiye su
İBB iştiraki olan Hamidiye su

23 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu meydanlarda Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte verdiği işten çıkarma olmayacak sözünü tutmayarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koymasının ardından şimdi de İBB iştiraklarına ait üren ve hizmetlerde zam üstüne zam yapmaya başladı.

İSTANBULLULAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İstanbul'un tüm bölgelerinde yer alan İSPARK otoparklarında yüzde 70'e varan zamlar ile İstanbullular neye uğradığını şaşırırken, çok sayıda kişi ise göreve gelmeden meydanlarda vatandaş odaklı belediyeciliği ağzından düşürmeyen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İSPARK'taki zamların gündemde sıcaklığını korurken bu sefer de bir başka İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Hamidiye su için de zam gündeme geldi.

SUYA DA ZAM GELDİ

İstanbul genelindeki bayilere yapılan bilgilendirmeye göre önümüzdeki haftadan itibaren geçerli olmak üzere Hamidiye damacana suyun fiyatının 9 TL'den 11 TL'ye çıkarılacağı öğrenilirken, çok sayıda bayinin ise 2 liralık zammı şimdiden fiyatlara yansıtmaya başladı. Yenisafak.com'un görüştüğü Hamidiye bayileri 19 litrelik damacanalardaki suyu 11 TL'ye sattıklarını açıkladı.
Küçük su 1.5 TL oldu
Damacana suda beklenen yüzde 20'den fazla zammın yanı sıra sosyal medyada bir kullanıcı ise metro ve metrobüs girişlerinde bulunan BELTUR'da 1 TL'ye satılan 500 ml hamidiye suyun yüzde 50 zam ile 1.5 TL'ye satıldığını yazdı.

İstanbullular neye uğradığını şaşırdı: İSPARK’ta yüzde 70’e varan zam!
EKONOMİ
İstanbullular neye uğradığını şaşırdı: İSPARK’ta yüzde 70’e varan zam!

Şubat ayında indirim yapmıştı
Hamidiye AŞ, geçtiğimiz Şubat ayında indirime giderek pet şişe ve bardak su gibi depozitosuz ürünlerine yüzde 10 indirim yapmıştı.
Levyeyle kırdılar

Levyeyle kırdılar

​Mimar Sinan'ın eseri restorasyon kurbanı oldu.
Parktan sonrasuya da zam geldi

Parktan sonra
suya da zam geldi

İşçi kıyımının ardından zam yağmuru başladı.
Bir anne daha!

Bir anne daha!

Oğlunu PKK'dan kurtarmak HDP'nin kapısına dayandı.
Tehlike<br>kapıya dayandı

Tehlike
kapıya dayandı

İstanbul genelinde 2 bin 500 korsan tespit edildi.
İstismara sert tepki!

İstismara sert tepki!

Diyanet, ÖNDER ve KADEM ayrı ayrı bildiri yayımladı.
Süper Lig'in <br>en pahalı 11'i

Süper Lig'in
en pahalı 11'i

​Güncelenen kadroda tek Türk futbolcu yer aldı.
Sahih-i Buhari<br>10 günde hatmedildi

Sahih-i Buhari
10 günde hatmedildi

500 öğrenciye icazet sertifikaları takdim edildi.
B planı da<br>C planı da var

B planı da
C planı da var

Akar, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki uçuşa katıldı.
Enflasyon<br> rakamları açıklandı

Enflasyon
rakamları açıklandı

​Ağustos ayında yıllık TÜFE yüzde 15,1 oldu.
Hakurk'ta PKK'ya<br> bir darbe daha

Hakurk'ta PKK'ya
bir darbe daha

Etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı.
3 ürün gözetlenecek

3 ürün gözetlenecek

Bakanlık kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
15 gün<br>devam edecek

15 gün
devam edecek

​Araç sigortalarına ilişkin yeni açıklama geldi.
ABD yine<br>yalan söyledi

ABD yine
yalan söyledi

PKK'ya 'artık Türkiye size dokunmayacak' garantisi.
Transferi iptal oldu

Transferi iptal oldu

G.Saraylı futbolcunun sözleşmesi askıya alınıyor.
2 il için<br>kuvvetli uyarı

2 il için
kuvvetli uyarı

​Meteoroloji vatandaşları ani baskınlara karşı uyardı.
Sürücüsü<br>kalp krizi geçirdi

Sürücüsü
kalp krizi geçirdi

Sulama kanalına uçan otomobilde 1 kişi öldü.
Altın doları solladı

Altın doları solladı

​Yılbaşından bu yana yatırımcısını sevindirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.