İstanbullu şirketlerden üç ayda 24 milyar dolarlık ihracat

İstanbullu şirketlerin ocak-mart dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 artış göstererek 24 milyar 48 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ihracatında lokomotif görevi gören İstanbul, dış satımda ulaştığı tarihi zirvelere yenisini eklemeye devam ediyor.

Bir önceki ay tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştiren İstanbul geçen ay da ilk çeyrek rekoruna imza attı.

İstanbullu şirketler, 24 milyar 48 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mart dış satımını gerçekleştirdi. İstanbul'un ihracatı böylece bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 arttı.

İstanbul, yılın ilk çeyreğinde ihracatta diğer illeri de geride bıraktı. İstanbul'u, 4 milyar 755 milyon dolarla Kocaeli, 3 milyar 867 milyon dolarla Bursa, 3 milyar 372 milyon dolarla İzmir, 2 milyar 645 milyon dolarla Gaziantep izledi.

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İstanbullu şirketler, yılın 3 ayında 226 noktasına ürünlerini ulaştırırken, Türkiye'nin ocak-mart dönemindeki ihracatındaki payı yüzde 39,9 oldu.

Yılın 3 ayında değer bazında en fazla ihracat artışını da İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin dış satımı, bu dönemde değer bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 milyar 134 milyon dolar arttı.

İstanbul'u 988,2 milyon dolarla Kocaeli, 755,9 milyon dolarla İzmir, 511,1 milyon dolarla Ankara, 358,6 milyon dolarla Gaziantep takip etti.

Sanayi ürünleri ön plana çıktı

İstanbul'un ihracatında sanayi ürünleri ön plana çıktı

İstanbul'da bu yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı.

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İstanbul'da ocak-mart döneminde kimyevi maddeler ve mamulleri şirketleri 3 milyar 887 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Kentte faaliyet gösteren hazır giyim ve konfeksiyon şirketleri 3 milyar 741 milyon dolar, çelik sektörü bünyesindeki şirketler 2 milyar 788 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller şirketleri 2 milyar 112 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektöründe faaliyet gösteren şirketler 1 milyar 823 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul'da dış satımını en fazla artıran sektörler ise yüzde 165,4 ile gemi yat ve hizmetleri, yüzde 60,3 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 59,8 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 50,1 ile madencilik ürünleri, yüzde 47,9 ile meyve sebze mamulleri olarak gerçekleşti.

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Kentteki gemi yat ve hizmetleri şirketleri 171 milyon 461 bin dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller şirketleri 164 milyon 397 bin dolarlık, madencilik şirketleri 448 milyon 358 bin dolarlık, meyve sebze mamulleri şirketleri 156 milyon 688 bin dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul'da üretilen ürünlere en fazla talep 2 milyar 202 milyon dolarla Almanya'dan geldi.

Almanya'yı, 1 milyar 338 milyon dolarla ABD, 1 milyar 237 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 195 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 28 milyon dolarla İsrail takip etti.

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