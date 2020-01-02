Ekonomi İstanbulun Aralık ayı zam şampiyonu yaş üzüm oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul’un Aralık ayı zam şampiyonu yaş üzüm oldu

İstanbul’un Aralık ayı zam şampiyonu yaş üzüm oldu

İTO 2019 Aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul’da Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 35,35 ile yaş üzüm olurken, yüzde 15,90’lık fiyat düşüşüyle en çok portakal ucuzladı.

Haber Merkezi İHA
Fiyatı en fazla artan ürün yaş üzüm oldu.
Fiyatı en fazla artan ürün yaş üzüm oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Aralık ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

  • İTO 2019 Aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 82’sinin perakende fiyatı artarken, 48 ürünün fiyatı düştü, 112 ürünün fiyatı ise değişmedi.

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Aralık ayında yaş üzüm fiyatı yüzde 35,35 arttı

Aralık ayında Gıda Harcamaları, Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Yaş Üzüm yüzde 35,35 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 34,11 ile taze fasulye, yüzde 24,71 ile salatalık, yüzde 22,93 ile domates, yüzde 20,84 ile yeşil soğan, yüzde 17,04 ile konutla ilgili harcamalar grubundan fuel oil oldu.

Yüzde 100 zamlandı: 50 liraya çıkan kuyruk yağı et fiyatıyla yarışıyor
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Türkiye’de kuzu kesiminde azalma olduğu için kuyruk yağı fiyatları son 3-4 ay içerisinde yüzde 100 zamlandı.
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Ağustos ayında 25 liradan satılan kuyruk yağı şu anda Adana Kasaplar Çarşısı’nda 50 liradan, bazı kasaplarda 52, marketlerde ise 56 liradan satılıyor.
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Kemikli kuzu eti 50, kemiksiz kuzu eti ise 60 liradan alıcı bulurken kuyruk yağı et fiyatlarıyla adeta yarışıyor.
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Özellikle kebapçılar kullanıyor <br> <br> Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur yaptığı açıklamada, kuyruk yağını özellikle kebapçıların kullandığını belirterek, Canlı hayvan ihracatından dolayı elimizde darlık var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla bu ihracat durduruldu...
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Önümüzdeki günlerde fiyatların düşeceğine inanıyoruz. Doğu illerinde 45 liraya kadar düştüğünün bilgisi geldi” diye konuştu.
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3-4 ay öncesinde 25 liraya satılan kuyruk yağının yüzde 100 zamlandığını aktaran Yağmur, “Kuyruk yağı şu anda 50, kemikli kuzu eti 50, kemiksiz kuzu eti ise 60 lira. 3-4 ay öncesinde 25 liraydı. Tekrar bu fiyatlar aşağıya inecek...
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İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep gibi illere kuyruk yağı gönderiliyor. Evlerde kullanılıyor. Şimdi vatandaşlarımız artık eritip kuyruk yağı kullanıyor” ifadelerini kullandı.
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Diğer yağlardan daha sağlıklı <br> <br> Vatandaşın kuyruk yağına talebinde artış olduğunu söyleyen Murat Saruhan Yağmur, “Kuyruk yağı 20 derecede eriyor. Hiçbir zararı yok. Diğer yağlardan daha sağlıklı. Biz kuyruk yağı tüketiyoruz vatandaşlarımızın da tüketmesini istiyoruz” dedi.
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Adana’daki Kasaplar Çarşısı esnafından Rıdvan Ökmen ise, kuyruk yağını et ile neredeyse aynı fiyata sattıklarını belirterek, “Yurt dışından da isteyenler oluyor. Almanya’ya gönderiyoruz. 3 ay önce çok ucuzdu. Etin fiyatı daha yüksekti o zaman. Yağ fiyatlarının artması et fiyatlarını düşürdü. İthal olduğundan dolayı artıyor fiyatlar. Yurt dışına da bizden koyun gittiği için kesim az oluyor. Doğal bir yağ bu, kanı inceltiyor dedi.
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50 liraya çıkan kuyruk yağı et fiyatıyla yarışıyor
Yüzde 100 zamlandı: 50 liraya çıkan kuyruk yağı et fiyatıyla yarışıyor
Doğal bir yağ olması ve yemeklere lezzet vermesinden dolayı tercih edilen kuyruk yağının fiyatı yüzde 100 zamlanarak 50 liralık ücretiyle et fiyatlarıyla yarışıyor.


2019 Aralık ayında portakal yüzde 15,90 ucuzladı

2019 Aralık ayında Gıda harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Portakal yüzde 15,90 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ulaştırma harcamaları grubundan; yüzde 9,13 ile şehirler arası otobüs, yüzde 8,88 ile gıda harcamalarında muz, yüzde 8,59 pırasa, yüzde 4,63 ile karnabahar ve yüzde 4,04 ile lahana oldu.

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