İstanbul’un Aralık enflasyonu açıklandı

Kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3.98 artış oldu.

Perakende fiyatlar 2017 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.50, toptan fiyatlar ise yüzde 11.32 arttı.

Aralık 2017’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; ev eşyası harcamalarında yüzde 1.43, gıda harcamalarında yüzde 1.42, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1.33, konut harcamalarında yüzde 0.35, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.13 artış gösterdi. Aynı dönemde kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3.98, giyim harcamalarında yüzde 0.11 azalış gerçekleşirken, diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

2017 Aralık ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda, kimyevi maddeler grubunda yüzde 19.79, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.61, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.49, mensucat grubunda yüzde 0.28 artış gösterdi. Aynı dönemde madenler grubunda yüzde 0.57, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.34 azalış meydana geldi.

REKLAM

EKONOMİ Taşeron işçide kadroya geçişler yarın başlıyor

EKONOMİ İşte 2018 yılında olacaklar