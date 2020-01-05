Ekonomi İstanbulun trafiği en çok onlara yarıyor, gelirleri yazın 6 bin liraya kadar çıkıyor
İŞ DÜNYASI

İstanbul'un trafiği en çok onlara yarıyor, gelirleri yazın 6 bin liraya kadar çıkıyor

İstanbul'un trafiği en çok onlara yarıyor, gelirleri yazın 6 bin liraya kadar çıkıyor

İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, simit, kağıt helva hatta şarj kablosu satan seyyar satıcılar günlük 100-150 lira kazanıyor. Özellikle mesai çıkışlarında satış yapan seyyar satıcılar hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye atıyor. Kabahatler kanununa göre kendilerine 154 lira ceza kesilse de otoyollarda satışlara devam ediyorlar.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da yaşanan trafik sorunu seyyar satıcılara ekmek kapısı oldu.
İstanbul'da yaşanan trafik sorunu seyyar satıcılara ekmek kapısı oldu.

Yaklaşık 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da yaşanan trafik sorunu seyyar satıcılara ekmek kapısı oldu. Otoyolda canlarını ve trafiği tehlikeye atarak su, simit, kağıt helva, çikolata hatta şarj kablosu satan seyyar satıcıların günlük kazançları ise 100-150 lira arasında değişiyor.

"Kışın 100, yazın 200-250 lira arasında değişiyor"

D-100 karayolu Haliç istikameti Halıcıoğlu mevkiinde su satan Fırat Bakiş boş zamanlarda su satışı yaptığını belirterek, "Benim mesleğim var aslında ama boş zamanlarımda geliyorum. Boş duracağıma harçlığımı çıkarıyorum. 100 liranın altında çıkmamaya çalışıyorum. Yazın daha iyi 200-250 lira arasında değişiyor. Kışın 100 lira olursa iyi. Zabıta, polis ayrı dert. Korkulacak çok bir şey yok. Yoğunluk olduğu zaman araçlar duruyor zaten. Ufak ufak adımlar atarak alışverişi 1-2 saniyede bitirmeye çalışıyoruz. Ben sadece su satıyorum. Simit, kağıt helva satan arkadaşlarımız var" dedi.

DHA
İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, simit, kağıt helva hatta şarj kablosu satan seyyar satıcılar günlük 100-150 lira kazanıyor.

"Kimseye tavsiye etmem bu işi"

D-100 Karayolu Okmeydanı alt geçidinde kağıt helva satan Yeşim Al , "Çalışıyorum. Çocuklarım için mücadele ediyorum. Trafik kapandığı zaman gelip burada satış yapıyorum. Satışlarım pek iyi değil. Satamadan eve gidiyorum. Günde 45-50 lira kazanıyorum" dedi.

  • Aynı güzergahta su satan Yılmaz A. ise, "Trafik durumuna göre değişiyor. Trafik olursa 80-100 arası oluyor. Kabahatler kanununa göre bize 154 lira ceza kesiyorlar. 2-3 bin lira cezam var. Yazdıkları zaman da üst üste günlerde yazıyorlar. Yazıyorlar da bizim ödeyecek durumumuz yok. Burada doğru düzgün bir şekilde, hırsızlık yapmadan para kazanmaya çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar egzoz kokusu çekiyorum, ayakta kalıyorum. Hırsızlık yapmıyoruz. Doğru bir şekilde para kazanmaya çalışıyoruz. Kimseye tavsiye etmem bu işi. Sigorta yok, güvence yok. Burada bir araba çarpsa kimse sorumluluk almaz. Olan bize olur" diye konuştu.

DHA
Özellikle mesai çıkışlarında satış yapan seyyar satıcılar hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye atıyor.

"Trafikte seyyar satıcılık mesleğim oldu"

Uzun süredir trafikte seyyar satıcılık yaptığını belirten Ömer Arslan da, "Telefon şarj cihazı satıyorum. Canımızı riske atıyoruz. Aile geçindiriyorum. Eşim, çocuklarım var. Düzgün bir mesleğim yok. Akşam yoğun trafiğin olduğu saatlerde satış yapıyorum. Günlük 50-60 lira kazanıyorum. Onda da vatandaşın birinin şarjı bitecek de mecbur ihtiyacı için alacak. 'Araba vuracak' diye korkuyorum ama alıştık artık. 15 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Trafikte seyyar satıcılık mesleğim oldu" dedi. 15 yıldır bu işi yapan Selahattin İlistir ise, "100 lira kazansam bunun 40 lirası mal parası oluyor. Bana 60 lira para kalıyor. Akşam 5-7 arası satış yapıyorum. Mesai çıkışları yoğun oluyor. Tehlikeli bir iş, kaç arkadaşımıza araba vurdu. Ben kenarda duruyorum. Trafik tıkandığı zaman giriyorum" diye konuştu.

DHA
Kabahatler kanununa göre kendilerine 154 lira ceza kesilse de otoyollarda satışlara devam ediyorlar.

Ekmek almak için bekledikleri durakta seyyar soba ile ısınıyorlar
FOTOĞRAF 15
Title
Karabük-Kastamonu yolu üzerinde bulunan Sarıahmetli köyünde yaşayan işçi emeklisi evli ve 2 çocuk babası Recep Özen, köy sakinleriyle birlikte kış ayında her gün saat 08.00 sıralarında köye ekmek getiren aracı durakta beklerken üşümemek için seyyar soba yaptı.
Title
Evinin önünde sobayı tutuşturan Özen, borusundan dumanlar yükselen 2 teker üzerindeki demir çubuk bağlı sobayı 50 metre mesafedeki durağa getirip bekleyenlerle birlikte ısınmaya çalışıyor.
Title
Ekmeklerini alan vatandaşlar daha sonra seyyar sobayla birlikte köylerine geri dönüyor.
Title
Özen, özellikle sabahın erken saatlerinde havaların soğuk olmasından dolayı ısınmaları için seyyar soba yapmaya karar verdiğini belirterek, Ekmek almak için soğukta bekliyoruz, üşüyoruz. Böyle bir fikir aklıma geldi. ‘Yaparsam nasıl olur’ dedim. Yaptım ve iyi oldu...
Title
Arkadaşlarla beklerken ısınıyoruz. Bu bir hizmettir. Vatandaş üşümesin. Hep kendini düşüneceksin diye bir şey yok. Biraz da vatandaşı düşüneceksin. O da ısınırsa, bir dua ederse ne güzel dedi.
Title
İLGİNÇ BOSTAN KORKULUĞU <br> <br> Evinin önünde duran, asker selamı veren işçi kostümlü bostan korkuluğuna değinen Özen, Askerimiz olmasa biz burada nasıl duracağız? Esas önemli olan onlar. Onlar oralarda ne soğuklarda uğraşıyorlar, bizi bekliyorlar. Hepsinden Allah razı olsun, bütün askerlerimize kolaylık versin diye konuştu.
Title
PET ŞİŞELERLE SANDAL YAPTI <br> <br> Pet şişelerle yaptığı sal ile Araç Çayı’nda gezen Özen, şunları söyledi: Marketten aldığım 20 litrelik suları içtikten sonra bidonlar kalıyor. Bundan böyle bir şey değerlendireyim istedim. 17 bidonun üstüne tahta koydum. Pedal yaptım. İleri geri de gidebiliyorsun. Güzel oldu. Arkadaşlarla çayda tur yapıyoruz. Vakit geçiriyorsun, stres atıyorsun. Seviyorum böyle değişik şeylerle uğraşmayı.
Title
'ARKADAŞIMIZ MUCİTTİR' <br> <br> Köy sakinlerinden Nurettin Yılmaz, Recep arkadaşımız mucittir. Kafası da çalışır. Bu işlere yatkındır kafası, sanatkardır. Ekmek alırken ısınıyoruz bu sobada. Gayet de güzel oluyor dedi.
Title
Cevat Özcan da, “Arkadaşımız biraz mucit, her şey yapıyor. Her gün sobayı yakıyor. Allah razı olsun diye konuştu.
Title
Ekmek almak için bekledikleri durakta seyyar soba ile ısınıyorlar
Title
Ekmek almak için bekledikleri durakta seyyar soba ile ısınıyorlar
Title
Ekmek almak için bekledikleri durakta seyyar soba ile ısınıyorlar
Title
Ekmek almak için bekledikleri durakta seyyar soba ile ısınıyorlar
Title
Ekmek almak için bekledikleri durakta seyyar soba ile ısınıyorlar
Title
Ekmek almak için bekledikleri durakta seyyar soba ile ısınıyorlar
Ekmek almak için bekledikleri durakta seyyar soba ile ısınıyorlar
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde yaşayan Recep Özen (65), her sabah ekmek getiren aracı durakta bekleyen köylülerin ısınması için seyyar soba yaptı. Özen, evinin önünde yaktığı sobayı 2 teker üzerinde demir çubukla 50 metre mesafedeki durağa çekerek getirip, geri götürüyor.


Süleymaninin son 24 saati

Süleymani'nin son 24 saati

Şam, Beyrut ve Bağdat arasındaki yolculuğu adım adım izlenmiş.
Çocuğum gibi ama gücüm yok

Çocuğum gibi ama gücüm yok

​Bobo, ameliyat edilmezse hiç görmeyecek.
Yargıtay hak arayan işçiye sahip çıktı

Yargıtay hak arayan işçiye sahip çıktı

​Hakkını aramak için dilekçe verdi, tazminatsız kovuldu.
Gelirleri<br>aylık 6 bin TL

Gelirleri
aylık 6 bin TL

​İstanbul'un trafiği en çok onlara yarıyor.
'Süleymani Şehit' demedi!

'Süleymani Şehit' demedi!

İranlılar Erdoğan-Ruhani görüşmesini çarpıttı.
İdlib ölüyor

İdlib ölüyor

Rusya, Esed ve İran, Suriye'nin İdlib kentine ölüm yağdırıyor.
Ortadoğu'ya yöneldi

Ortadoğu'ya yöneldi

​ABD gemisi, Afrika'daki tatbikatı erteleyip yönünü değiştirdi.
Rus uçağı<br>kumpası ByLock'ta

Rus uçağı
kumpası ByLock'ta

​FETÖ'den yargılanmaları kirli kumpası ortaya çıkardı.
Libya'ya düzenli<br>ordu eğitimi

Libya'ya düzenli
ordu eğitimi

​Ordunun yanında aşiret ve kabilelere de teknik destek ve eğitim verilecek.
Beşiktaş'a <br>yeni golcü

Beşiktaş'a
yeni golcü

Siyah-beyazlıların teklifini menajeri açıkladı.
İlk tören Bağdat’ta

İlk tören Bağdat’ta

Süleymani için Irak'ın başkenti Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi.
Savunmada Atak yılı

Savunmada Atak yılı

ATAK helikopter sayısı 56, İHA sayısı ise 120'ye ulaştı.
Burada kalıcıyız

Burada kalıcıyız

Aileler yağmur suyuna karşı çadırın etrafına beton döktü.
Bilim insanları<br>yurda dönüyor

Bilim insanları
yurda dönüyor

​Geçen yıl 8 bin 303 bilim insanına 262 milyon TL aktarıldı.
Trump'tan İran'a açık tehdit

Trump'tan İran'a açık tehdit

​İran, saldırırsa belirlediğimiz 52 hedefi hızlı ve sert şekilde vururuz.
İzmir'de korkutan deprem

İzmir'de korkutan deprem

​İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Hafter'den hava saldırısı

Hafter'den hava saldırısı

​Askeri okula yoklama esnasında düzenlenen saldırıda 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.