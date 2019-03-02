Ekonomi İstanbulun zam şampiyonu belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

İstanbul’da Şubat ayında kıvırcık salata zam şampiyonu olurken, fiyatı en fazla düşen ürün şehirlerarası otobüs bileti oldu.

Haber Merkezi IHA
Kıvırcık salata
Kıvırcık salata

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Şubat ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 82’sinin perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Şubat ayında kıvırcık salata fiyatı yüzde 30,98 arttı

Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kıvırcık salata yüzde 30,98 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 25,51 ile maydanoz, sağlık harcamaları grubundan yüzde 24,26 ile ilaçlar, gıda maddeleri grubundan yüzde 18,67 ile salatalık, yüzde 15.79 ile maç giriş bilet ücreti ve 15.54 ile mandalina oldu.

2019 Şubat ayında şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 13,65 ucuzladı

2019 Şubat ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 13,65 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 13.31 ile kadın elbisesi, yüzde 12,38 ile kadın bluz, yüzde 10.28 ile kadın kazak, yüzde 8,06 ile kadın tayyör ve yüzde 6,98 ile karnabahar oldu.

Cavit Çağlar tüm borçlarını ödedi
EKONOMİ
Cavit Çağlar tüm borçlarını ödedi

En zengin Türk Erman Ilıcak
EKONOMİ
En zengin Türk Erman Ilıcak
Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

​Edirne'den Kars'a neredeyse tüm illerde yer alıyor.
PKKnın şah damarını kestik

PKKnın şah damarını kestik

​İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadeleyi değerlendirdi.
2026da göklerde

2026da göklerde

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı milli uçakla ilgili konuştu.
Kıskıvrak yakalandılar

Kıskıvrak yakalandılar

Eş zamanlı uygulamalarda 2 bin 612 kişi yakalandı.
Ankaragücü yasta:2 ölü 23 yaralı

Ankaragücü yasta:2 ölü 23 yaralı

Taraftarların bulunduğu otobüs kaza yaptı.
Cumhurbaşkanlığıaracı kaza yaptı

Cumhurbaşkanlığıaracı kaza yaptı

Erdoğan'ı koruyan 5 özel harekatçı yaralandı.
Karatayı dinlemeyinölebilirsiniz

Karatayı dinlemeyinölebilirsiniz

Anjiyo olan Altaylı, Karatay'a ateş püskürdü.
Yağmur geliyor

Yağmur geliyor

​Meteoroloji bazı iller için sel uyarısında bulundu.
Sarı lacivert fiyasko

Sarı lacivert fiyasko

70 milyon TL ödenen yeni transferler tartışılıyor.
ABDde ırkçı saldırı

ABDde ırkçı saldırı

Kongre'nin ilk başörtülü üyesine çirkin yaklaşım.
Oyunun kuralı değişti

Oyunun kuralı değişti

​Türk jetleri ile Yunan jetlerini karşı karşıya getiren 'it dalaşı'nda kurallar değişti.
Toplu taşıma yüzde 48’e çıkacak

Toplu taşıma yüzde 48’e çıkacak

​AK Parti'nin İBB adayı Binali Yıldırım projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
Nefretle izliyoruz

Nefretle izliyoruz

​Şehit aileleri 'Zillet İttifakı'na karşı tepkilerini dile getirdi.
İstihdamsağlayacak projeler

İstihdamsağlayacak projeler

​Ankara Pursaklar adayı AK Parti'li Ayhan Yılmaz, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
Son söz faizin

Son söz faizin

Vatandaşın kredi ile konut alma iştahı, faiz oranlarıyla paralellik gösteriyor.
Türkiye için oynamak istiyor

Türkiye için oynamak istiyor

​Ay-Yıldızlı forma için Gine'yi 2. kez reddetti.
İranın ticari üssü

İranın ticari üssü

​İran, Trabzon Limanı'ndan ticareti arttırmak için kolları sıvadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.