İstihdam rekoru: 2021'de 3,2 milyon kişi iş buldu

Türkiye, zorlu salgın sürecine rağmen istihdamını artırmayı başardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı aylık 0,1 puan, yıllık 1,5 puan azalışla yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu oran bir önceki ay yüzde 11,3, geçen yılın aynı döneminde 12,7 seviyesindeydi. İstihdam oranı da bir önceki yılın aynı ayına göre 4,3 puan artarak yüzde 46’ya ulaştı.

ARINDIRILMIŞTA 2 YILIN EN YÜKSEĞİ

TÜİK verilerine göre, Aralık 2020-Aralık 2021 dönemini kapsayan son bir yılda 3 milyon 223 bin kişi yeni iş bulurken, toplam istihdam 29 milyon 550 bine çıktı.

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Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam da 30 milyon 141 bin kişiye yükseldi. Söz konusu rakam, TÜİK’in 2010’a kadar açıkladığı verilerde son 12 yılın en iyi istihdam rakamına işaret etti.

Böylelikle, Aralık 2020-Aralık 2021 döneminde sağlanan 3 milyon 223 bin kişi istihdam artışı, Arnavutluk’un 3,1 milyon, Kuveyt’in 2,7 milyon ve Litvanya’nın 3,4 milyon nüfusundan daha fazla istihdam sağlandığına işaret etti.

TÜİK verilerine göre, Aralık 2020-Aralık 2021 döneminde en fazla istihdam hizmetlerden geldi. Aynı dönemde sektörde 2 milyon 208 bin, sanayide 702 bin, tarımda 176 bin, inşaatta 136 bin kişi iş buldu.

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Aralık ayında toplam işgücü, bir önceki aya göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 935 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 52,9 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik 1,6 puan azaldı

TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 20,8, istihdam oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 34,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 43 oldu. Türkiye genelinde istihdamın yüzde 55,4’ü hizmetlerden geldi.

Kayıt dışında düşüş sürüyor

Bu dönemde işgücüne katılma oranı da bir önceki yılın aynı ayına göre 4,0 puan artarak yüzde 51,9 oldu. İşgücüne katılan sayısı 3 milyon 27 bin kişi artarak 33 milyon 298 bin kişi olurken, kayıt dışı çalışma oranı da düştü. Aralıkta sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların payı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak yüzde 27,8’e geriledi.

EKONOMİ Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı