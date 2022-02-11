Ekonomi İstihdam rekoru 2021de 3,2 milyon kişi iş buldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstihdam rekoru: 2021'de 3,2 milyon kişi iş buldu

Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 11,2’ye gerilerken, istihdam da son bir yılda 3 milyon 223 bin kişi arttı. Hizmetlerde 2.2 milyon, sanayide 702 bin, tarımda 176 bin kişi yeni iş buldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 30.1 milyon kişiyle tüm zamanların en yükseğine ulaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstihdam rekoru: 2021de 3,2 milyon kişi iş buldu ​ ​
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Türkiye, zorlu salgın sürecine rağmen istihdamını artırmayı başardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı aylık 0,1 puan, yıllık 1,5 puan azalışla yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu oran bir önceki ay yüzde 11,3, geçen yılın aynı döneminde 12,7 seviyesindeydi. İstihdam oranı da bir önceki yılın aynı ayına göre 4,3 puan artarak yüzde 46’ya ulaştı.

ARINDIRILMIŞTA 2 YILIN EN YÜKSEĞİ

TÜİK verilerine göre, Aralık 2020-Aralık 2021 dönemini kapsayan son bir yılda 3 milyon 223 bin kişi yeni iş bulurken, toplam istihdam 29 milyon 550 bine çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam da 30 milyon 141 bin kişiye yükseldi. Söz konusu rakam, TÜİK’in 2010’a kadar açıkladığı verilerde son 12 yılın en iyi istihdam rakamına işaret etti.

Böylelikle, Aralık 2020-Aralık 2021 döneminde sağlanan 3 milyon 223 bin kişi istihdam artışı, Arnavutluk’un 3,1 milyon, Kuveyt’in 2,7 milyon ve Litvanya’nın 3,4 milyon nüfusundan daha fazla istihdam sağlandığına işaret etti.

TÜİK verilerine göre, Aralık 2020-Aralık 2021 döneminde en fazla istihdam hizmetlerden geldi. Aynı dönemde sektörde 2 milyon 208 bin, sanayide 702 bin, tarımda 176 bin, inşaatta 136 bin kişi iş buldu.

Aralık ayında toplam işgücü, bir önceki aya göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 935 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 52,9 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik 1,6 puan azaldı

  • TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 20,8, istihdam oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 34,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 43 oldu. Türkiye genelinde istihdamın yüzde 55,4’ü hizmetlerden geldi.

Kayıt dışında düşüş sürüyor

Bu dönemde işgücüne katılma oranı da bir önceki yılın aynı ayına göre 4,0 puan artarak yüzde 51,9 oldu. İşgücüne katılan sayısı 3 milyon 27 bin kişi artarak 33 milyon 298 bin kişi olurken, kayıt dışı çalışma oranı da düştü. Aralıkta sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların payı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak yüzde 27,8’e geriledi.

Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
EKONOMİ
Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

Bakan Varank: 100 bin gencimizi istihdama dahil etmeyi hedefliyoruz
FOTOĞRAF 5
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Kalkınma Ajansı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Varank, kalkınma ajanslarının çok başarılı işlere imza attıklarını belirterek bugüne kadar kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden fazla kalkınma odaklı projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını söyledi. Bakan Varank, \"Bu desteklerle bölgelerinin üretim ve ihracat kapasitelerinin arttırılmasına ön ayak oldular.
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Teknolojik gelişim ve dijitalleşme süreçlerine paralel olarak insanlarımızın iş becerilerini geliştirdiler, böylece ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağladılar. Bölgelerindeki kültürel ve doğal mirasın korunarak turizm odaklı değerlendirilmesinin önünü açtılar. Günümüzün en öncelikli başlıklarından olan sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme konularında önemli çalışmalar yürüttüler. Yatırım destek ofisleri vasıtasıyla sundukları kapsamlı takip ve danışmanlık hizmetleri sayesinde yatırımcıların yereldeki ilk adresi oldular\" dedi.
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'100 BİN GENCİMİZİ İSTİHDAMA DAHİL ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'<br><br>Varank, pek çok bakanlık ile etkili çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, \"Örneğin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, gençleri istihdam imkanına kavuşturmak amacıyla 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nı devreye aldık.
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2021 yılında ilk defa başlattığımız bu program ile farklı il ve ilçelerdeki 100 projeye yaklaşık 632 milyon lira destek sağlayacağız. Belediyeler, kaymakamlıklar, il özel idareleri paydaşlığında yapacağımız emek yoğun sektörlere dönük 175 fabrika binası ve spor alanını özel sektöre tahsis ederek yaklaşık 65 bin gencimizi istihdam edeceğiz.
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Yapımı tamamlanan fabrikaların tahsis süreçleri başladı bile
Bakan Varank: 100 bin gencimizi istihdama dahil etmeyi hedefliyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Kalkınma Ajansı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu, "Genç istihdamı konusunda 2022 ve 2023 yıllarını ajanslar için 'odak alan' olarak belirledik. Bu dönemde sadece ajanslarımız eliyle 100 bin gencimizi istihdama dahil etmeyi hedefliyoruz" dedi.


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