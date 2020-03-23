İstikrar kalkanı genişliyor: İcra ve iflas takipleri durduruldu

Ekonomi yönetimi, yerinde ve zamanında aldığı kararlarla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin kapsamı her geçen gün genişliyor. Ekonomik hayatın en az zararla bu günleri atlatması için farklı uygulamalar hayata geçiriliyor. İşgücü piyasasının olumsuz etkilenmemesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının bugünden itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.

İŞKUR SİTESİNDEN DUYURU

Bakan Selçuk, yeni koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini söyledi. Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, "Ödemeler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek” dedi. Bakan, İŞKUR internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) detaylı duyurunun yapılacağını bildirdi.

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİ DURDURULDU

Öte yandan, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.

FABRİKALARA KOVİD - 19 UYARISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da, üretim tesislerine, salgına karşı çalışanların korunması amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin yazılı uyarıda bulundu. 7 ana kategoriden oluşan uyarı listesinde, ateş ölçüm, takip kayıt, beyan, hijyen, 1,5 metre, iş sürekliliğini sağlama ve bilgilendirme ana başlıkları yer aldı. Organize sanayi bölgeleri, fabrikalar ve teknoparklar gibi üretim merkezlerine dağıtılmak üzere bilgi notu hazırlandı.

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HALLERE ATEŞ ÖLÇERLİ ÖNLEM

Hal sahalarına el dezenfektanları yerleştirilirken ateş ölçme uygulamasına da başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, balık ve sebze halleri ile mezbahalardaki dezenfeksiyon ve hijyen eğitimi çalışmalarını sürdürürken, sadece alışveriş yapan vatandaşların alındığı hallerde ateş ölçerli önlem aldı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri kent içinde ve dışında satışa sunulan gıda maddelerinin güvenilir ve sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması için önlemlerini artırdı. Koronavirüs nedeniyle balık ve sebze halleri ile mezbahalardaki dezenfeksiyon ve hijyen eğitimi çalışmalarını sürdüren ekipler, farkındalığı artırmak için bilgilendirme afişleri dağıtıp, uyarı anonsları yaptı.