Ekonomi İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor
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İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor

İstinye Üniversitesi, 48 akademik personel alımında bulunacağını duyurdu. Son başvurunun 16 Şubat'ta yapılacağını ifade eden üniversite, ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstinye Üniversitesi.
İstinye Üniversitesi.

İstinye Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine, birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, akademik personel alımlarıyla ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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