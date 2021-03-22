Ekonomi İstinye Üniversitesi 61 Akademik Personel alıyor
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İstinye Üniversitesi 61 Akademik Personel alıyor

İstinye Üniversitesi, 61 Akademik Personel alacağını duyurdu. Üniversite, son başvurunun 3 Nisan'da biteceğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstinye Üniversitesi.
İstinye Üniversitesi.

İstinye Üniversitesi, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, akademik personel alımları için başvuru süresi/yeri, aranan özel/genel şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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