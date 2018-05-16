İsveç'in en büyük hava yolu şirketi Nextjet iflas etti İsveç'in en büyük hava yolu şirketi iflas etti İsveç'in en büyük iç sefer hava yolu şirketi olan Nextjet'in iflas ettiği bildirildi. Nextjet Üst Yöneticisi (CEO) Magnus Ivarsson ''Her şeyi yaptık ama sorunu çözemedik. İleriye dönük olarak şirketimizden yer ayarlayan yolcuların mağduriyeti de giderilecek.'' dedi.

16 Mayıs 2018, 16:37 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, 16:37 AA