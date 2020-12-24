Ekonomi İşverenler ve iş arayanlar Sanal İstihdam Fuarında buluşuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşverenler ve iş arayanlar 'Sanal İstihdam Fuarı'nda buluşuyor

Pandemi döneminde iş arayan ve işvereni güvenli bir şekilde buluşturmak için düzenlenen "Sanal İstihdam Fuarı" uygulamasının dördüncüsü bugün başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş arayanların “sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr” adresi üzerinden firmalar ile görüşmeler gerçekleştirebileceğini belirtti.

Haber Merkezi İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi döneminde iş arayan ve işvereni güvenli bir şekilde buluşturmak için “Sanal İstihdam Fuarı” uygulamasının dördüncüsünün bugün başladığını belirtti.

11 ilden katılım

Yaptığı açıklamada İŞKUR’un daha önce düzenlediği Sanal İstihdam Fuarlarına gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti belirten Bakan Selçuk, “Bugün ve yarın gerçekleşecek olan 4. Sanal İstihdam Fuarı’na 11 ilimizden katılım sağlanacak. Sanal fuarımıza pandemi döneminde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren firmalar dahil olacak” dedi.

Sanal fuarla avantajlı istihdam
EKONOMİ
Sanal fuarla avantajlı istihdam

Online mülakat imkanı

Bakan Selçuk, geleneksel olarak düzenlenen istihdam fuarlarından farklı olarak iş arayanlar ve işverenlerin sanal ortamda görüşmelerine imkân sunan Sanal İstihdam Fuarlarının her iki tarafa da zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan ve özel politika gerektiren grupların hizmete erişimini kolaylaştıran önemli bir adım olduğunun altını çizerek, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde yüz yüze görüşme ve mülakat yapmanın zor olduğunu ve iş arayan vatandaşların “sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr” adresi üzerinden firmalar ile görüşmeler gerçekleştirebileceğini belirtti.

Sanal fuarla 10 bini aşkın kişi iş sahibi oldu

Sanal İstihdam Fuarı uygulamasının ilkini 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, “Türkiye genelinde uygulanan 2. Sanal İstihdam Fuarımızı ise 25-26 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdik. 3. Sanal İstihdam Fuarımız ise 26-27 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sanal fuar süresince 300 bine yakın vatandaşımız fuarlara kayıt oldu ve iş arayan vatandaşlarımız tarafından 200 bine yakın özgeçmiş firmalara iletildi. Sanal fuarlarımız neticesinde 10 bini aşkın vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik” ifadelerini kullandı.

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