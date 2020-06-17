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Ekonomi İsviçre ekonomisi 45 yılın en büyük daralmasıyla karşı karşıya kalabilir
DÜNYA EKONOMİSİ

İsviçre ekonomisi 45 yılın en büyük daralmasıyla karşı karşıya kalabilir

İsviçre ekonomisi 45 yılın en büyük daralmasıyla karşı karşıya kalabilir

İsviçre hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden son 45 yılın en kötü resesyonuyla karşı karşıya bulunan ülke ekonomisinin, bu yıl yüzde 6,2 küçüleceği tahmininde bulundu.

Haber Merkezi AA
İsviçre ekonomisinin bu yıl yüzde 6,2 gerilemesi bekleniyor.
İsviçre ekonomisinin bu yıl yüzde 6,2 gerilemesi bekleniyor.

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), koronavirüs krizinde ülke ekonomisine yönelik tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, İsviçre ekonomisinin bu yıl yüzde 6,2 gerilemesi bekleniyor.

  • SECO, söz konusu gerilemenin, kurumun nisanda açıkladığı yüzde 6,7 gerileme tahmininden 0,5 puan yukarıda olsa da hala 1975 yılından bu yana ekonomik faaliyetlerdeki en keskin düşüş olacağını belirtti.

Raporda, İsviçre ekonomisinin 2021’de ise yüzde 4,9 büyüyeceği öngörüldü.

Dış ticarette yaşanan durgunluk, hane halkı harcamalarındaki düşüş ve Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin şirketleri zor durumda bırakması dolayısıyla SECO, ülkede işsizliğin bu yıl yüzde 3,8'e yükselmesini bekliyor.

Raporda, ekonomindeki toparlanmanın salgının yayılmasına bağlı olacağı, bu nedenle tahminlerde belirsizliğin olağanüstü derecede yüksek olduğu da kaydedildi.

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