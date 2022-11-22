Ekonomi İtalya 2023 bütçesinin büyük kısmını enerji krizine ayırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

İtalya 2023 bütçesinin büyük kısmını enerji krizine ayırdı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 2023 için hazırladıkları 35 milyar avroluk bütçenin 21 milyardan fazlasının enerji krizine ayrıldığını belirtti. Sağ koalisyon hükümetinin dün gece saatlerinde onayladığı 2023 bütçesinin detaylarını Meloni, bu sabah düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Meloni, hükümetini tam bir ay önce kurduğuna dikkati çekerek, “Bu hükümet, bir ay kadar bir sürede siyasi vizyonunu ve tercihlerini ortaya koyan bir bütçe hazırladı. Bundan son derece memnunum” dedi.

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Haber Merkezi AA
İtalya 2023 bütçesinin büyük kısmını enerji krizine ayırdı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 2023 için hazırladıkları 35 milyar avroluk bütçenin 21 milyardan fazlasının enerji krizine ayrıldığını belirtti.

Sağ koalisyon hükümetinin dün gece saatlerinde onayladığı 2023 bütçesinin detaylarını Meloni, bu sabah düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Meloni, hükümetini tam bir ay önce kurduğuna dikkati çekerek, “Bu hükümet, bir ay kadar bir sürede siyasi vizyonunu ve tercihlerini ortaya koyan bir bütçe hazırladı. Bundan son derece memnunum” dedi.

Bütçeyle orta sınıfa yardım edileceğini ve zenginlerin kayrılmayacağını dile getiren Meloni, “Bunu geleceğe yönelik iddialı, cesur ve tutarlı bir bütçe olarak değerlendiriyorum. 35 milyar avroluk bütçemizde iki ana önceliğimiz var; büyüme ve sosyal adalet. Yani üretici kısmı güvence altına almaya çalışırken, ailelere, kırılgan savunmasız ve düşük gelirli kategorilere dikkatle yaklaştık” diye konuştu.

Bütçede artan enerji maliyetleri karşısında işletmelerin ve ailelerin yararına olacak şekilde müdahaleler öngörüldüğünü aktaran Meloni, “Söz verdiğimiz gibi 35 milyarlık bütçede, 21 milyarla en büyük harcama kalemini enerji krizine ayırdık. Şirketlerin bu konudaki vergi kredilerini onaylayıp artırıyoruz. Ayrıca aileler için de devlet faturaları düşük tutmak için müdahale ediyor” ifadelerini kullandı.

GIDADA FİYATLARI DÜŞÜRME DESTEĞİ

Meloni, daha önce basına da yansıyan ekmek ve süt gibi temel gıdalarda KDV indirimine gitmediklerini, buna karşılık belediyelerin ağını kullanarak bazı gıda maddelerinin fiyatlarını düşürmek için 500 milyon avro tahsis ettiklerini kaydetti.

2019’da dönemin hükümetince yürürlüğe alınan “Vatandaşlık Geliri” isimli sosyal güvenlik programının kaldırılacağı sinyalini veren Meloni, devletin 18-60 yaş arasındaki insanların iş bulmasına yardımcı olması gerektiğini belirterek, “İlkelerimize bağlıyız. Çalışamayanları ve hamile olanları koruyoruz. Her kim çalışabilir durumdaysa bu program gelecek yılın sonunda kaldırılacak ve 8 ayda uzun süreliğine de başvurulamayacak. Bu program 3 yıldır yürürlükte ve işe yaramadı. Bazı İtalyanlar için sonsuza kadar sürmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Meloni, bu bütçeyle ailelere ve doğuma yönelik destekleri artırdıklarını belirterek, son yıllardaki hükümetlerin aksine bu konuda 1,5 milyar avroluk kaynak ayırdıklarını ve çocuk yardımlarını da artırdıklarını söyledi.

DÜZENSİZ GÖÇ KONUSU

Düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya gelişlerinde karşılanması ve yeniden yerleştirmeyle AB üyesi ülkeler arasında paylaştırılması konusunda Fransa ile yaşadıkları gerginliğin hatırlatılması üzerine Meloni, bu konuda Fransa ile diyaloglarının sürdüğünü, diplomatik açıdan bir yanlış yapmadıklarını ifade etti.

“Düzensiz göçte İtalya tek varış noktası olamaz. Bu konu Avrupa'nın tamamını ilgilendiriyor” diyen Meloni, bu hususta AB Komisyonu’nun hazırladığı 20 maddelik öneriyi inceleyeceğini, bütçe hazırlığı dolayısıyla vakit bulamadığını söyledi.

Bu arada, basında çıkan yorumlarda ayrıca, seçim kampanyası döneminde seçmenlere vadedilen vergi indirimlerinin bu bütçede çok yer bulmadığı ifade edilirken, 2023 bütçesinin, öngördüğü önlemler itibarıyla bir önceki Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümetinin benimsediği “ihtiyatlı” çizgiyi sürdürdüğü belirtildi.

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