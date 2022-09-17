Ekonomi İtalya ordusu Bayraktar TB2yi gelecek vizyonu çerçevesinde savaş planlamasına aldı
SAVUNMA SANAYİ

İtalya ordusu Bayraktar TB2'yi gelecek vizyonu çerçevesinde savaş planlamasına aldı

Son yıllarda büyük başarılara imza atan Baykar, uluslararası başarılarına devam ediyor. NATO ülkelerinden biri olan ve dünyanın en büyük orduları arasında bulunan İtalya, gelecek vizyonunda Bayraktar TB2'ye yer verdi. İtalya ordusuna ait gelecek yıllardaki savaş alanı planlamasında Bayraktar TB2'nin de yer alması büyük dikkat çekti. Bu olay uluslararası basında da büyük yankı uyandırdı.

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Haber Merkezi Diğer
​İtalya ordusu Bayraktar TB2yi gelecek vizyonu çerçevesinde savaş planlamasına aldı
Bayraktar TB2

İtalyan ordusu gelecek vizyonu çerçevesinde Bayraktar TB2'yi savaş planlamasına aldı.

Türkiye'nin terör örgütleri ile olan mücadelesine büyük bir katkı sağlayan ve kendisini Suriye, Karabağ, Libya ve Ukrayna sahasında kanıtlayan Bayraktar TB2, İtalyan ordusu tarafından, "gelecekte sahip olmamız gereken silahlar" listesinde gösterildi.

İtalyan Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan savaş simülasyonu görselinde, Bayraktar TB2'nin yer alması dikkat çekti.

İtalyan ordusunda görev yapmış olan Thomas C. Theiner da Bayraktar TB2'nin son olarak; İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermeni ordusuna ait askeri araçları kolaylıkla yok ettiğini yazdı.

Haber7'nin haberine göre, Bu paylaşımın ardından, İtalya'nın gelecekte Baykar'ın ürettiği SİHA'lara talip olabileceği yorumları yapıldı.

Bayraktar TB2 SİHA’larla S-300’ün imha edildiği anlar
OYNAT 00:58
Bayraktar TB2 SİHA’larla S-300’ün imha edildiği anlar
Azerbaycan ordusunun, Bayraktar TB2 SİHA'larla, Ermenistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi'ni imha ettiği anların görüntüsü paylaşıldı. SİHA'larla vurulan noktalar arasında, Ermenistan'ın Batının desteğini almak için söylediği yalanın aksine sivil hedefler yok. Vurulan noktalar arasında saldıran Ermeni askerlerin mevzileri yer alıyor.

Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sıraya girdi: Terör örgütlerini Türk SİHA'larıyla vuracağız
EKONOMİ
Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sıraya girdi: Terör örgütlerini Türk SİHA'larıyla vuracağız

Selçuk Bayraktar bir ilki daha başardı: Dünya havacılık tarihi açısından bir ilk
FOTOĞRAF 19
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TEKNOFEST KARADENİZ'in en özel anlarından biri festivalin 2. gününde yaşandı.
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HÜRKUŞ ve Akıncı kol kola kalkış yaparak havada gösteri uçuşu yaptı.
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Birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan insanlı ve insansız uçaklar, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
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HÜRKUŞ'ta ikinci pilot olarak görev yapan Selçuk Bayraktar, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu.
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“Dünya havacılık tarihi açısından bir ilk yaşandı”
Dünya havacılık tarihinde bir ilk yaşandığını uçaktan iner inmez dile getiren Selçuk Bayraktar, “Tarifi olmayan bir duygu bu. Dünyada Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı biri insansız uçakla ilk defa kol halinde bir kalkış oldu. Havacılık tarihi açısından da bir ilk yaşandı. Hem Türk pilotlarının marifetini hem de Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin mahareti sergilendi. Yüce Rab'bimize, bu günleri gösterdiği için şükürler olsun. Ülkemiz artık sadece dünyadan aldığı, tedarik ettiği uçaklarla değil, kendi uçaklarıyla, kendi insansız hava araçlarıyla bu gösterileri yapar hale geldi. Hatta insanlı ve insansız hav araçlarının görev yapması açısından da ayrıca muharebe tarihi açısından da bir gösterim oldu. Bütün bunların Samsun'da büyük taarruzun 100. yılında, TEKNOFEST'te olmasının ayrı bir önemi var. Gökyüzünde attığımız manevralar sırasındaki duygularla bunları harmanladığınızda inanılmaz bir şey oluyor. Festivalimize katılan, yarışmalara atılan 600 binden fazla genç ve bunun yanında 100 binlerle festivale eşlik eden milletimiz inşallah gelecekte çok daha büyük işlere imza atacaklar. Bizler onların önünü açmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. 6. yıl İstanbul'da olacak. Bir yıl İstanbul'da, bir yıl Anadolu'da yapıyoruz. Biraz ellerini çabuk tutsunlar. Şimdiden takımlarını kursunlar. 600 bin değil 1 milyon öğrencimiz başvursun. Şimdiden katılmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.
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“Dünyada eşi benzerine az rastlanır bir şekilde kalkışından itibaren uçuş gösterisi yaptılar”
Bayraktar, “Hürkuş ile birlikte akıncının kolunda Samsun semalarında bir uçuş gerçekleştirdik. Benim içinde uçmak çocukluktan itibaren bir tutkuydu ama Türk mühendisliğinin geliştirdiği uçaklarla her ikisi de milli bir şekilde tasarlanıp özgün bir şekilde üretilen sistemlerdir. Aynı zamanda yüksek teknolojinin dünyada eşi benzeri az bulunan sistemlerdir. Bunlar hem gösteri yaptılar hem de dünyada eşi benzerine az rastlanır bir şekilde kalkışından itibaren uçuş gösterisi yaptılar. Ben de tabi Akıncı'nın teknoloji lideri olarak uçmaktan ayrıca bir gurur duydum. Bunun yanında Türk mühendisleri, Türk pilotları ve Türk teknisyenleriyle gurur duydum. Bunları Samsun'da büyük taarruzumuzun 100. yılında TEKNOFEST'te yapmakta bambaşka bir duygu. Şimdide neredeyse ayaklarımız yerden kesildi. Tabii, her sene olduğu gibi TEKNOFEST KARADENİZ'e yoğun bir ilgi var. İnşallah çok daha büyüklerini nicelerini görürüz. Burada yarışmalarımıza başvuran 600 bin gencimiz oldu. Bizim bütün gayemiz onlara ilham olabilmektir. Çok daha iyilerini yapabileceklerini göstere bilmektir. Tüm milletimizi TEKNOFEST KARADENİZ'e bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Uçuşun sonunda Selçuk Bayraktar'a uçuşu başarıyla tamamladığı için uçuş peçi verildi. Bayraktar, ayrıca kendisiyle fotoğraf çektiren görme engellilerin uçma isteğini kırmayarak, bir uçuşa eşlik etmelerini sağladı.
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Selçuk Bayraktar bir ilki daha başardı: Dünya havacılık tarihi açısından bir ilk
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı. Uçuşu değerlendiren Bayraktar, “Dünyada Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı biri insansız uçakla ilk defa kol halinde bir kalkış oldu. Havacılık tarihi açısından da bir ilk yaşandı” dedi.


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