İtalya ordusu Bayraktar TB2'yi gelecek vizyonu çerçevesinde savaş planlamasına aldı

Türkiye'nin terör örgütleri ile olan mücadelesine büyük bir katkı sağlayan ve kendisini Suriye, Karabağ, Libya ve Ukrayna sahasında kanıtlayan Bayraktar TB2, İtalyan ordusu tarafından, "gelecekte sahip olmamız gereken silahlar" listesinde gösterildi.

İtalyan Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan savaş simülasyonu görselinde, Bayraktar TB2'nin yer alması dikkat çekti.

İtalyan ordusunda görev yapmış olan Thomas C. Theiner da Bayraktar TB2'nin son olarak; İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermeni ordusuna ait askeri araçları kolaylıkla yok ettiğini yazdı.

Today Italy's Army releases its vision for its future.



In it I found this image of the "battlespace of the future". I added the names of some of the systems the army says its needs in the future, only two of which the army doesn't posses:

• 🇹🇷Bayraktar TB2

• 🇮🇱IAI Harop



September 15, 2022

Haber7'nin haberine göre, Bu paylaşımın ardından, İtalya'nın gelecekte Baykar'ın ürettiği SİHA'lara talip olabileceği yorumları yapıldı.

