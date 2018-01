İthal et tartışmalarında son durum 'İthal et toplam et ihtiyacının yüzde 5'i oranında' Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, piyasaya sürülen ithal etin, toplam et ihtiyacının yüzde 5'i oranında olduğunu ve et ithalatının yeni değil, yıllardan beri gerçekleştirildiğini söyledi.

Haber Merkezi 09 Ocak 2018, 12:34 Son Güncelleme: 09 Ocak 2018, 12:38 AA