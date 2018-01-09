Ekonomiİthal et toplam et ihtiyacının yüzde 5i oranında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İthal et tartışmalarında son durum

'İthal et toplam et ihtiyacının yüzde 5'i oranında'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, piyasaya sürülen ithal etin, toplam et ihtiyacının yüzde 5'i oranında olduğunu ve et ithalatının yeni değil, yıllardan beri gerçekleştirildiğini söyledi.

Haber MerkeziAA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TBMM AK Parti Grup Toplantısı için geldiği Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaşanan kuraklıktan dolayı çiftçilerin zararının muhtemel olduğunu ve sigortalı ürünler kapsamında gerekenin yapılacağını ifade eden Fakıbaba, tarım ürünlerine yönelik destekleme oranlarının yasayla belirlendiğini, belirlenen oranlar kapsamında çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Kuraklığın en fazla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak kendisini, bakanlık çalışanlarını üzdüğünü vurgulayan Fakıbaba, "Yağış olmadığı zaman çiftçinin şikayetçi olmaması mümkün değil. Şikayetler bana gelmiyor ama ben bile bu kadar rahatsızsam düşünün emek vermiş çiftçi ne kadar huzursuzdur. 70'lerden bu yana en kurak yıl olduğunu biliyoruz, bu kuraklık mutlaka ürünleri etkileyecek ama oranını şu an bilemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

  • Fakıbaba, göreve geldiği ilk günden itibaren ithal ete karşı olduğunu ancak mecburiyetten dolayı et ithalatının gerçekleştirildiğini anlatarak, konunun bazı kesimler tarafından kasıtlı olarak büyütüldüğünü, piyasaya sürülen ithal etin, toplam et ihtiyacının yüzde 5'i oranında olduğunu ve bu yüzde 5'lik et ithalatının yeni değil, yıllardan beri gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazıları, kasıtlı olarak, etin dar gelirli kesim tarafından alınmasından rahatsız ve onlar olayı sabote etmeye çalışıyor. Oysa biz piyasaya yüzde 5 oranında ithal et veriyoruz. Piyasa hem regüle oluyor hem de dar gelirli insanlar et yiyebiliyor. Et ithalatı bitecek bunu kesin inanarak, yaptığımız çalışmalarla söylüyorum. Düve sayısını artıracağız, anayı çoğaltacağız, buzağı ölüm olaylarını düşüreceğiz, aşı ve aşılama, küpe ve küpeleme ücretsiz olacak. Hayvan barınaklarını, ahırlarını, fiziksel yapılarını düzelteceğiz. Ben buzağıları kendi evlatlarım gibi görüyorum, onlara bakmak lazım, herkesin öyle görmesi lazım. Buzağı ölüm oranlarını düşürdüğümüzde sorunun büyük kısmını halletmiş olacağız. 2018'i buzağı ölüm oranlarının azaltılması için çalışma yılı ilan ettik."

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