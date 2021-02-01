Ekonomi İTO açıkladı Perakende fiyatlar yüzde 15,05 toptan fiyatlar ise yüzde 17,75 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İTO açıkladı: Perakende fiyatlar yüzde 15,05 toptan fiyatlar ise yüzde 17,75 arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 15,05, toptan fiyatlar yüzde 17,75 arttı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan, Ücretliler Geçinme İndeksi Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.16, yıllık bazda yüzde 15.05 yükseldi.

  • İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.31 ve yıllık bazda yüzde 17.75 yükseldi.


İTO verilerine göre, Ocak ayında perakende fiyatlar; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 9.92, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4.79, ev eşyası harcamalarında yüzde 2.36, konut harcamalarında yüzde 1.23, gıda harcamalarında yüzde 0.68, diğer harcamalarda yüzde 0.26 ve kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.02 yükselirken, giyim harcamalarında yüzde 4.09 düştü.

  • Toptan fiyatlar da Ocak'ta aylık bazda; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4.25, mensucat grubunda yüzde 1.42, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1.11, gıda maddeleri grubunda yüzde 0.80, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.78, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.46, madenler grubunda yüzde 0.07 yükseldi.

İTO verileri açıklandı: Perakende fiyatlar yüzde 17,43 arttı
EKONOMİ
İTO verileri açıklandı: Perakende fiyatlar yüzde 17,43 arttı

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