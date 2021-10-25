Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç Faiz indirimi çok sayıda sektöre olumlu yansıyacak
İŞ DÜNYASI

İTO Başkanı Avdagiç: Faiz indirimi çok sayıda sektöre olumlu yansıyacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerindeki düşüşün pek çok sektöre olumlu yansımaları olacağını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
İTO Başkanı Avdagiç: Faiz indirimi çok sayıda sektöre olumlu yansıyacak
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kamu bankalarınca kredi faiz oranlarında yapılan indirimlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son iki Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz indirim kararlarının kamu bankaları tarafından desteklenmesinin iş dünyasının yeni yatırımlarını teşvik edeceğini belirtti.

Bugün 3 kamu bankasının açıkladığı 200 baz puana kadarlık faiz indiriminin kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşüreceğini kaydeden Avdagiç, "Spot, taksitli, kredili mevduat gibi tüm kredi türlerinde indirim var. Hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerindeki düşüşün, pek çok sektöre olumlu yansımalarını göreceğiz. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı." ifadelerini kullandı.

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