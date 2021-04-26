İTO Başkanı Avdagiç'ten krediler için altı aylık iki öneri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının hem moral olduğunu hem de reel sektörün 3 aylık planlaması için olumlu etki yaptığını kaydetti.

Turizm ve buna bağlı sektörler ile salgından en çok etkilenen diğer sektörler üzerinden şekillenecek ve kısa çalışmayı tamamlayacak şekilde, bir banka kredi sürecine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Avdagiç, "Salgının tüm dünyada ticaret ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri artarak sürüyor. Bu süreçte ülkemizde yoğun kapanma yaşayan işletmelerimizin bu aydan itibaren, geçen 12 ayın kredi yüküne karşı desteğe ihtiyacı var." dedi.

Avdagiç, başta turizm, yeme-içme, yolcu taşımacılığı, eğlence, perakende mağazacılık gibi sektörlerin salgın şartları nedeniyle hala yoğun kısıtlama altında olduğunu belirterek, “Birçok işletmemiz salgın süresince geçmişteki cirolarından uzak bir noktada. Bu sektörlerimiz için devam eden kredi ödemelerini yapmak, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek ve aynı anda işletme sermayelerini karşılayarak istihdamlarını korumak oldukça zor." değerlendirmesinde bulundu.

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Banka kredilerinde iki ayaklı yeni bir sürece ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Avdagiç, önerisini şöyle açıkladı:

"Banka kredilerinde salgın kısıtlamalarından yoğun şekilde etkilenen sektörlerimiz için yeni bir sürece ihtiyaç var. Birincisi, kredi ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesi. Halihazırda kredi ödemelerini gerçekleştirmekte zorlanan firmalarımız için taksitlerde öteleme ve yeniden yapılandırmaya gidilmesi yararlı olur. İkincisi en az 6 ay ödemesiz KGF destekli yeni kredi olanaklarının sunulması. Bu iki ayak reel sektörü rahatlatıp, taze güç verecektir. Bu tedbirler, içinden geçtiğimiz dönemi en az hasarla atlatmamızın en önemli destek ayakları olacaktır.”

"İşletme sermayesi ihtiyacını yüzde 20’leri aşan ticari kredi faizleriyle karşılamak güç"

Şekib Avdagiç, hükümetin halihazırda iş dünyasına yönelik son derece yerinde ve hayati destekleri olduğunu belirterek, "Sadece Cumhurbaşkanımızın haziran ayı sonuna kadar tüm sektörler için uzattığı kısa çalışma ödeneği değil, normalleşme desteği, lokanta ve kafe çalışanlarına prim desteği, çalışana kişi başına 1.500 lira nakdi ödeme, haziranda devreye girecek ilave istihdam teşviki gibi desteklerin tamamının çok ciddi katkılarını görüyoruz." diye konuştu.

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İşletmeler üzerinde devlet desteğinin sürmesinin gerekli olduğu değerlendirmesinde bulunan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz süreçte küresel olarak Kovid-19'un kontrol altına alınmasının zaman alacağı ortaya çıktı. Öte yandan dünyada artan emtia fiyatları ve maliyet kalemleri karşısında oluşan yüksek seviyedeki işletme sermayesi ihtiyacını, yüzde 20’leri aşan ticari kredi faizleriyle karşılamak güç. Özellikle ticari kredi faizlerinin yüzde 20’leri aştığı bir ortamda, salgının yeni dalgasının yükünü karşılamak, firmalarımıza çok ağır finansman bedelleri yüklüyor.”

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