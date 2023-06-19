|
Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç'ten yabancı yatırımcı müjdesi: Borsaya çok hızlı bir giriş öngörüyoruz

Kaliteli geçen seçim sürecinin ardından yabancı yatırımcılardan pozitif sinyaller almaya başladıklarını söyleyen İTO Başkanı Şekip Avdagiç, ‘‘Seçimlerin ardından istikrarlı bir dönem ortaya çıktı. Arkasından Mehmet Şimşek Bey ve ekibinin de oluşturacağı yeni ekonomik denge paketiyle önümüzdeki günler için iyimseriz. Önce borsaya çok hızlı bir giriş öngörüyoruz’’ dedi.

11:15 . 19/06/2023 Pazartesi
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye’nin demokratik olgunlukla geçen bir Seçim sürecini geride bıraktığını ve bu dönemin yurtdışından en az Türkiye’deki kadar yakından takip edildiğini belirtti.


Avdagiç, ‘‘Seçimin hemen ardından ekonomi adına pozitif sinyaller geldi. Dost ülkelerin yatırım iştahı arttı. Yabancı yatırımcının önce borsaya ve iç borçlanma senetlerine sonra doğrudan yatırıma gelmesini bekliyoruz. Borsada sektör ayrımı yapmaksızın Türkiye’deki birçok şirketin değeri göre çok cazip bir noktada. Makro dengeler yabancı yatırımcı açısından beklentilere uygun hale gelirse borsaya çok hızlı bir giriş olacağını öngörüyoruz’’ dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Avdagiç'in açıklamaları şu şekilde;

Hemen yarın şu gelecek demek çok gerçekçi olmaz. Bu bir süreç. Öncelikle bir portföy yatırımı olarak Türkiye bir giriş olacaktır. Borsaya ve devlet iç borçlama senetlerine giriş olur. Ondan sonra greenfield dediğimiz doğrudan yatırımlar harekete geçer.


Valla borsalar üzerine baktığınız zaman sektör ayrımı yapmaksızın Türkiye’deki birçok şirketin değeri olduğuna göre çok cazip bir noktada. Dolayısıyla makro dengeler onlar açısından beklentileri uygun hale gelirse önce borsaya çok hızlı bir giriş olacağını öngörüyoruz. Biliyorsunuz oradaki yabancı payları çok azaldı. Hızlı bir geri dönüş olabilir.








#Borsa İstanbul
#Yabancı yatırımcı
#İTO Başkanı Şekip Avdagiç
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Almanya'da dev market zinciri iflas etti