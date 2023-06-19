İTO Başkanı Avdagiç'ten yabancı yatırımcı müjdesi: Borsaya çok hızlı bir giriş öngörüyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye’nin demokratik olgunlukla geçen bir Seçim sürecini geride bıraktığını ve bu dönemin yurtdışından en az Türkiye’deki kadar yakından takip edildiğini belirtti.





Avdagiç, ‘‘Seçimin hemen ardından ekonomi adına pozitif sinyaller geldi. Dost ülkelerin yatırım iştahı arttı. Yabancı yatırımcının önce borsaya ve iç borçlanma senetlerine sonra doğrudan yatırıma gelmesini bekliyoruz. Borsada sektör ayrımı yapmaksızın Türkiye’deki birçok şirketin değeri göre çok cazip bir noktada. Makro dengeler yabancı yatırımcı açısından beklentilere uygun hale gelirse borsaya çok hızlı bir giriş olacağını öngörüyoruz’’ dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Avdagiç'in açıklamaları şu şekilde;





Hemen yarın şu gelecek demek çok gerçekçi olmaz. Bu bir süreç. Öncelikle bir portföy yatırımı olarak Türkiye bir giriş olacaktır. Borsaya ve devlet iç borçlama senetlerine giriş olur. Ondan sonra greenfield dediğimiz doğrudan yatırımlar harekete geçer.





Valla borsalar üzerine baktığınız zaman sektör ayrımı yapmaksızın Türkiye’deki birçok şirketin değeri olduğuna göre çok cazip bir noktada. Dolayısıyla makro dengeler onlar açısından beklentileri uygun hale gelirse önce borsaya çok hızlı bir giriş olacağını öngörüyoruz. Biliyorsunuz oradaki yabancı payları çok azaldı. Hızlı bir geri dönüş olabilir.



























