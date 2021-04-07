Ekonomi İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü hasta ve yaşlı bakım elamanı alım ilanı
BASIN İLAN

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü hasta ve yaşlı bakım elamanı alım ilanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü hasta ve yaşlı bakım elamanı alım ilanını duyurdu. Üniversite, ilanı 5 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü hasta ve yaşlı bakım elamanı alım ilanı
Foto Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sona erecektir.

İşe alınacak işçileri sadece noter kurasıyla belirleneceği tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

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