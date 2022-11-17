Ekonomi İZBAN AŞden reklam alanı kurulum ve işletme ihalesi
BASIN İLAN

İZBAN A.Ş.'den reklam alanı kurulum ve işletme ihalesi

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş. (İZBAN) bünyesinde bulunan toplam 73 tren setinde ciro ortaklığı modeli ile dijital reklam alanları kurulumu ve kullanım hakkı verilmesi işi ihale edilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İZBAN A.Ş.den reklam alanı kurulum ve işletme ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale, 73 tren (219 Vagon) setinde bilgilendirme ve ticari reklam yapmak amacıyla minimum 17 inç ebatlarında, maksimum 23 inç ebatlarında 1116 adet dijital sistemlerden oluşan bir “bilgi, reklam ve hizmet platformu” kurulması ve 9 yıl süreyle Ciro Ortaklığı Modeliyle işletilmesi ve sözleşme sonunda idareye devredilme işini kapsamaktadır.

İhale 22 Kasım 2022 tarihinde İZBAN A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

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