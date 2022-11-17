İZBAN A.Ş.'den reklam alanı kurulum ve işletme ihalesi

Dünya

33 milyon insan bir tablo etmedi: Pakistan'a bu kadar duyarlı olmadık

Dünyaca ünlü tabloları hedef alan, kendilerine Sadece Petrolü Durdurun diyen çevreci grubun sözcüsü Alex De Koning konuştu: Van Gogh'un ‘Ayçiçekleri’ tablosuna domates çorbası atılmasının ardından ses getirdik. İnsanlar korunan bir sanat eserine, Pakistan'da 33 milyon kişinin sel nedeniyle evlerini kaybetmesinden daha çok öfkelendi. Ben 5 milyon nüfuslu İskoçya'da yaşıyorum. Pakistan'da sel nedeniyle yerinden olan insan sayısı 6 katı.