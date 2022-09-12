İzmir Aliağa'da gastronomi merkezi için irtifak hakkı tesis edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; yatırımcıların 3 Kasım 2022 günü saat 17.00'ye kadar istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrak’ına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu taşınmaz için tüzel kişilik olarak başvurulmalıdır. Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde ve Kullandırma Şartnamesinde belirlenecek hususlar kapsamında İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

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