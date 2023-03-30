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Ekonomi

İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

İzmir Bakırçay Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

09:12 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İzmir Bakırçay Üniversitesi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacak.


#Basın İlan Kurumu
#İzmir Bakırçay Üniversitesi
#Sözleşmeli Personel
16 dakika önce
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