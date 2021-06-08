Ekonomi İzmir Büyükşehir Belediyesi 21 adet meskeni satışa sundu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi 21 adet meskeni satışa sundu

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 21 adet mesken 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile satışa çıkarılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 21 adet meskeni satışa sundu
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü'nden 10,00 (on)-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale 17 Haziran'da yapılacaktır.

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