İzmir Büyükşehir Belediyesi 21 adet meskeni satışa sundu

Ekonomi

İnşaat malzemeleri ihracatında uzun yıllar sonra bir ilk: 2,5 milyar doları aştı

İhracattaki yüksek performansını nisan ayında da koruyan inşaat malzemeleri sanayisinin aylık dış satımı uzun yıllar sonra ilk kez 2,5 milyar dolar seviyesini aştı.