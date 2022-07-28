Ekonomi İzmir Büyükşehir Belediyesinden kat karşılığı inşaat yapım ihalesine davet
BASIN İLAN

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesine davet

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı 5. Etap'ta kat karşılığı inşaat yapım ihalesi düzenleyecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Büyükşehir Belediyesinden kat karşılığı inşaat yapım ihalesine davet
İzmir Büyükşehir Belediyesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale için son evrak verme tarihi 25 Ağustos 2022, ihale tarihi ise 1 Eylül 2022'dir. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacak.

İhalede tahmin edilen bedel 657 milyon 226 bin 847 Türk Lirası olarak açıklandı. İhale dosyası İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Uygulama 2. Şube Müdürlüğü'nde görülebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

TIRdan1,6 ton kokain çıktı

TIR'dan
1,6 ton kokain çıktı

ABD'nin Los Angeles şehrine götürüyordu.
Linçten polis kurtardı

Linçten polis kurtardı

​Avcılar'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası.
Türkiyeye sızanüç PKKlı ölü ele geçirildi

Türkiye'ye sızan
üç PKK'lı ölü ele geçirildi

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

​Mersin'de PKK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'.

Yaralanan 12 işçi hastanelere kaldırıldı.

Mardin'de PKK'ya yönelik dev operasyon.

​Türkiye, en çok insani yardım yapan ülkeler sıralamasında yine zirvede.

​İkinci el araçta 10 ile 40 bin lira arası indirim.

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.

Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısına çıkmadı.

​Vogue dergisine poz verdiler.

​Pekin ve Washington arasında ipler gerildi.

​CHP ve HDP'ye rağmen yumrukçu vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı.

​Kadıköy'deki 'Putin' sloganları F.Bahçe'nin başına iş açabilir.
F.Bahçe Devler Ligi'ne hasret

F.Bahçe Devler Ligi'ne hasret

​Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.