Ekonomi İzmir Büyükşehir Belediyesinin dış kredi izni uzatıldı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürler ediyorum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dış kredi izni uzatıldı: Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürler ediyorum

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin hazine garantisiz dış kredi kullanma iznini bir yıl daha uzattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklama yaparak "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 milyar 70 milyon avro bütçeli Üçyol-Buca Metro Hattı Projesi için Hazine garantisiz dış kredi sağlanması yönündeki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Şimdiye dek çeşitli uluslararası kuruluşlardan 490 milyon avroluk kaynağın ön onayının alındığı ifade edilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünden Hazine garantisiz dış kredi kullanma süresinin bir yıl uzatıldığına dair onay yazısının Büyükşehir Belediyesine ulaştığı kaydedildi.

CHP'li İzmir Belediyesi, Foça'daki kamu alanını satışa çıkardı
GÜNDEM
CHP'li İzmir Belediyesi, Foça'daki kamu alanını satışa çıkardı

Erdoğan'a teşekkür

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir ziyareti sırasında ilettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu kafa belediyeyi batırır: Soruşturma izni çıktı
GÜNDEM
Bu kafa belediyeyi batırır: Soruşturma izni çıktı

İnşaat en geç kasımda başlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Üçyol-Buca Metro Hattı'nın yapım ihalesi ilanı, 13 Şubat itibarıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Tedarik Portalı'nda ve Fransız Kalkınma Ajansı resmi internet sitesinde yayınlanarak duyuruldu. Projenin inşaatının en geç kasım ayında başlaması öngörülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti grubunu salondan atmakla tehdit etti
OYNAT 01:00
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti grubunu salondan atmakla tehdit etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belediye Meclisi'nde İzmir'in meselelerini konuşan AK Parti grubunu salondan dışarı atmakla tehdit etti. Bununla yetinmeyen Soyer, 'bazılarına demokrasi bol geliyor' diye çıkıştı.

Kredi açıklaması

Kredi alımıyla ilgili açıklamanın devamında şöyle denildi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile EBRD Aralık 2019'da, Hazine garantisi olmaksızın 80 milyon euroluk kredi anlaşması imzalamıştı. Daha sonra bu miktar 125 milyon euroya çıkarıldı. Proje için ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) 125 milyon euro, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) 125 milyon euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) 115 milyon euro finansman sağlama taahhüdünde bulundu. Bu kuruluşlarla da yetkilendirme mektuplarının imzalanması aşamasına gelindi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeni heykel: Kemeraltı Çarşısı'na Benzinci Kör Hafız
GÜNDEM
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeni heykel: Kemeraltı Çarşısı'na Benzinci Kör Hafız
  • Böylece Hazine garantisi olmaksızın sağlanan dış kredi toplamı 490 milyon euroyu buldu. EBRD yetki mektubu kapsamında proje finansmanının faiz oranı, 6 aylık EURIBOR + yüzde 3.20; vadesi ise 4 yıl anapara geri ödemesiz dönem dahil toplam 12 yıl olarak belirlendi. Diğer finansman kuruluşları ile yapılan görüşmelerde de faiz oranı ve vadenin EBRD göstergeleri ile benzer olması öngörülüyor."
Abone Ol Google News
İstanbulun en büyüğü

İstanbul'un en büyüğü

Günde 10 bin test yapılıyor.
Bursada ilginç gelenek

Bursa'da ilginç gelenek

​Kayanın etrafında üç tur atıp böcekleri yutuyorlar.
Kırmızı il Giresunda yeni koronavirüs önlemi: İş yerlerine HES koduyla girilecek

Diyanet: Kayıt hakları 2021 için devam etmektedir.

Apple'dan kritik güncelleme

Apple'dan kritik güncelleme

​Telefon ve bilgisayarlardaki güvenliği artırıyor.

'Dinlene dinlene dövdüler'

'Dinlene dinlene dövdüler'

16 yaşındaki gence 3 kuruş için 5 saat işkence.​

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist
Gündem

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.
'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence
Hayat

'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkânında 200 TL’lik yevmiye meselesi yüzünden patronları ile tartışan 16 yaşındaki genç, kapatıldığı dükkanda 5 saat boyunca işkence gördü. Sopa ve demir çubuklarla giysilerini soyduktan sonra feci şekilde darp edilen gencin vücudundaki yara izleri, Nazi kamplarındaki işkenceleri aratmadı.
Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim
Dünya

Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen teknesinin batması sonucu annesi ve abisiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi, Erbil'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Oğlunun çektiği acıların hatırlanması için Papa'ya Aylan'ın çizili olduğu tablo verdiğini aktaran Kurdi, "İnsanlar o tabloya bakarak oğlumun çektiği acıları hatırlasın, diye verdim o tabloyu. Bütün dünya kapılarını hayır için açtı ama ne yazık ki unutuldu daha sonra. Ben bu tablo aracılığıyla insanların hatırlamasını istedim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.