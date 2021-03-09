İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dış kredi izni uzatıldı: Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürler ediyorum

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 milyar 70 milyon avro bütçeli Üçyol-Buca Metro Hattı Projesi için Hazine garantisiz dış kredi sağlanması yönündeki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Şimdiye dek çeşitli uluslararası kuruluşlardan 490 milyon avroluk kaynağın ön onayının alındığı ifade edilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünden Hazine garantisiz dış kredi kullanma süresinin bir yıl uzatıldığına dair onay yazısının Büyükşehir Belediyesine ulaştığı kaydedildi.
Erdoğan'a teşekkür
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir ziyareti sırasında ilettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
İnşaat en geç kasımda başlayacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Üçyol-Buca Metro Hattı'nın yapım ihalesi ilanı, 13 Şubat itibarıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Tedarik Portalı'nda ve Fransız Kalkınma Ajansı resmi internet sitesinde yayınlanarak duyuruldu. Projenin inşaatının en geç kasım ayında başlaması öngörülüyor.
Kredi açıklaması
Kredi alımıyla ilgili açıklamanın devamında şöyle denildi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile EBRD Aralık 2019'da, Hazine garantisi olmaksızın 80 milyon euroluk kredi anlaşması imzalamıştı. Daha sonra bu miktar 125 milyon euroya çıkarıldı. Proje için ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) 125 milyon euro, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) 125 milyon euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) 115 milyon euro finansman sağlama taahhüdünde bulundu. Bu kuruluşlarla da yetkilendirme mektuplarının imzalanması aşamasına gelindi.
- Böylece Hazine garantisi olmaksızın sağlanan dış kredi toplamı 490 milyon euroyu buldu. EBRD yetki mektubu kapsamında proje finansmanının faiz oranı, 6 aylık EURIBOR + yüzde 3.20; vadesi ise 4 yıl anapara geri ödemesiz dönem dahil toplam 12 yıl olarak belirlendi. Diğer finansman kuruluşları ile yapılan görüşmelerde de faiz oranı ve vadenin EBRD göstergeleri ile benzer olması öngörülüyor."