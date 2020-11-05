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Ekonomi İzmir depreminin ardından Azerbaycan halkının da yardımına koştu
İŞ DÜNYASI

İzmir depreminin ardından Azerbaycan halkının da yardımına koştu

Kızılay'ın Türkiye'de ve dünyadaki yardım çalışmalarına destek veren Hünnap firması, İzmir depreminin ardından yapmış olduğu yardımlardan sonra Azerbaycan halkının da yardımına koştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Kızılayının mağdur olan Azerbaycan halkının temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yaptığı yardım çağrısına Hünnap sessiz kalmadı.
Türk Kızılayının mağdur olan Azerbaycan halkının temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yaptığı yardım çağrısına Hünnap sessiz kalmadı.

Kızılay’ın yardım çalışmalarında aktif rol alan Hünnap firması Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenen bölge halkı için kolları sıvadı.

Yüklü miktarda Keçi Sütlü Bebe Bisküvisi, Kahvaltılık Gevrek ve Keçiboynuzu Özü gönderen firmanın yetkilisi Abdullah Sarı “Azerbaycan halkı ile tek milletiz ve kardeşiz; çatışmalardan etkilenen bölge halkı ve Azerbaycan ordusunun her zaman maddi ve manevi destekçisiyiz” dedi.

Azerbaycan sınırları içinde bulunmasına rağmen yıllardır Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da yeniden Ermenistan’ın saldırı başlatmasından dolayı Azerbaycanlı bölge halkı mağdur kaldı.

Türk Kızılayının mağdur olan Azerbaycan halkının temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yaptığı yardım çağrısına Hünnap sessiz kalmadı. 28.688 adet Keçi Sütlü Bebe Bisküvisi, 15.600 adet Goodcoops Kahvaltılık Gevrek ve 2.184 adet Keçiboynuzu Özü yardım gönderen Hünnap firması “İhtiyaç halinde yardımların devam edeceği” vurgusunda bulundu.

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