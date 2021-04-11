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Ekonomi İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alıyor
BASIN İLAN

İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 37 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 23 Nisa'da son bulacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

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