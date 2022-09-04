İzmir İli Gürültü Eylem Planı yayınlandı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; planın en önemli noktalarını özetleyen ilan metninde, öncelikle gürültü kaynaklarına göre sorunlu alanlar tespit edilerek eylem senaryoları ortaya konulduğu ve buna göre kentte en sorunlu gürültü kaynağının karayolu olduğu açıklandı.

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