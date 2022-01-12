Ekonomi İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden spor tesisi kiralama ihalesi
BASIN İLAN

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden spor tesisi kiralama ihalesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Çiğli Ana Kampüsü'nde yer alan 4 adet çok amaçlı açık spor tesisi alanını kiraya veriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden spor tesisi kiralama ihalesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; spor tesisi kiralama ihalesi 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale dokümanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve www.ikc.edu.tr internet adresinde bedelsiz olarak görülebilecek.

İhaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 100 TL karşılığında satın alması zorunludur. İhale dosyası ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar ilanda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Hızla gelipişçilerin arasına daldı

Hızla gelip
işçilerin arasına daldı

​Bursa'daki kazada altı kişi yaralandı.
Sesten 2,8 kat daha hızlı

Sesten 2,8 kat daha hızlı

​Denemeleri başarıyla tamamladı
Ne gerekiyorsa yapın

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “HDP'li Güzel” talimatı.
Bir anda yükselince<br>ortasında kaldılar

Bir anda yükselince
ortasında kaldılar

​Sağanak yağış sonrası can pazarı yaşandı.
Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, uygulama üç gün sonra başlıyor.
İlk 6 ay için<br>yüzde 27.44 zam

İlk 6 ay için
yüzde 27.44 zam

130 bin işçinin beklediği anlaşma sağlandı.
TIR'ların<br>brandaları parçalandı

TIR'ların
brandaları parçalandı

​Beklenen kar Edirne'den yurda giriş yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Selma Güzel'in fotoğrafları örgüt üyeliğinin kanıtı.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

Kafa kafaya çarpıştılar, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Yardıma gelen polis aracını çaldı

Yardıma gelen polis aracını çaldı

Ankara'da olaylı gece: ​Ekip aracını çalıp bir polisi levyeyle yaralayan şüpheli aranıyor.

Çanakkale'de bedava elektrik önergesi 'Burayı Kılıçdaroğlu yönetmiyor' denilerek reddedildi.

​Şirket ve kurumlar da döviz ve altın hesabını TL mevduata dönüştürebilecek.

​Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama...

​"Yeni satranç oyununu iyi okumalı, pergelin merkezini Ankara'ya koymalıyız."

​Tokayev, KGAÖ barış gücünün perşembe günü çekilmeye başlayacağını açıkladı.

​Reçetesiz iğne ve antibiyotik uygulayan yerlere karşı uzmanlar uyarıyor.
Doğal gaz desteği çevreye de yarayacak

Doğal gaz desteği çevreye de yarayacak

​Sağlanacak doğal gaz desteği sıfır emisyon hedefine yardımcı olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.