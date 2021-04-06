Ekonomi İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alacak
BASIN İLAN

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, 12 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Üniversite, alımları 4 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığını bildirirken son başvuru tarihini ise 18 Nisan olarak belirlediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alacak
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.

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