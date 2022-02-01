Ekonomi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı
BASIN İLAN

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, sözleşmeli bilişim personeli alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 31 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 14.03.2022 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 7(yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

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