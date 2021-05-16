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Ekonomi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
BASIN İLAN

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımın 10 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 22.06.2021 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvurular 10.05.2021 ile 11.06.2021 tarihleri arasında 11.06.2021 tarihi (17:30) mesai bitimine kadar ubs.ikc.edu.tr:81/BilisimPersoneliBasvuru adresinden elektronik ortamda yapılacaktır.

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