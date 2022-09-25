Ekonomi İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralık taşınmazlar
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İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa'da bulunan 84 Vakıf taşınmazını, Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesine göre, 27 Eylül 2022 Salı günü hizmet binasında düzenlenecek ihalede, 2886 sayılı Kanun'un 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü kiraya verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralık taşınmazlar
İzmir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleye katılmak isteyenlerin istenilen evrakları en geç 26 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar İhale Bürosu'na teslim etmeleri gerekmektedir. İhale listesindeki taşınmazlar mevcut haliyle ihale edilmektedir. Taşınmazda yapılacak her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması gibi hususlar kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi vermesi gerekmektedir.

İş yeri, mesken ve arsa vasıflı taşınmazların kira bedelleri her ay peşin olarak tahsil edilir. Tarım arazisi (tarla, zeytinlik vs.) vasıflı taşınmazların ise kira bedelleri sözleşme anında ilk taksit peşin olmak üzere yıllık 3 eşit taksitte tahsil edilir. Vakıf Taşınmazları Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Kiralama Servisinden ve İdare'nin internet sitesinden temin edilebilir, incelenebilir.

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