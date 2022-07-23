Ekonomi İzmir ve Manisada Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
BASIN İLAN

İzmir ve Manisa'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa'da 112 adet Vakıf taşınmazını "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde 26 Temmuz 2022 Salı günü İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir ve Manisada Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleye katılmak isteyenlerin, istenilen evrakı en geç 25 Temmuz 2022 günü saat 17.00'ye kadar İhale Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. İhale listesindeki taşınmazlar mevcut haliyle ihale edilecek.

Taşınmazda yapılacak her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması gibi hususlar kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdareye yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

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