İzmir ve Manisa'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleye katılmak isteyenlerin, istenilen evrakı en geç 25 Temmuz 2022 günü saat 17.00'ye kadar İhale Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. İhale listesindeki taşınmazlar mevcut haliyle ihale edilecek.

Taşınmazda yapılacak her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması gibi hususlar kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdareye yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

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