Ekonomi İzmir Yenitepede 267 konut satışa sunuldu
BASIN İLAN

İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa sunuldu

İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesinde İLBANK projesi kapsamında yaptırılan 267 konut açık artırma ile satılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Yenitepede 267 konut satışa sunuldu
İzmir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan TOKİ İzmir Karabağlar Yenitepe'de 267 Konut Müzayedesi kayıt ve bayrak işlemleri, sosyal mesafe kurallarını uygulamak amaçlı İzmir'deki Balçova Termal Otel Kardelen Salonunda saat 07.30, İstanbul Halkalı'daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda ise saat 08.30 itibari ile başlayacak.

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş tüm şubelerine talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı katılım teminatı yatırması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
Almanyada karşılıklı goller

Almanya'da karşılıklı goller

Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Gecenin ilk 3 puanı

Gecenin ilk 3 puanı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lazio'yu tek golle geçti.
Fitch Türkiyenin büyüme beklentisini yükseltti

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

'CHP'nin ipini tutanlar, Türkiye'nin muazzam yükselişini engelleyemeyecek'

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

​Almanya'da gördüklerinden etkilendi memleketine aynısını kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.