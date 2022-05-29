Ekonomi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 15 sözleşmeli personel alıyor
BASIN İLAN

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 15 sözleşmeli personel alıyor

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 15 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Enstitüsü, alımların 27 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 15 sözleşmeli personel alıyor
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek Madde 2 (b) kapsamında 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle personel alınacak.

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