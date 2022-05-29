İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 15 sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek Madde 2 (b) kapsamında 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle personel alınacak.
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