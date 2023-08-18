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Ekonomi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü öğretim üyesi alımı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Enstitü, 18 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

13:48 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosu'nun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacak.


#Basın İlan Kurumu
#İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü
#Öğretim Üyesi
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