Ekonomi İzmirde alışveriş merkezindeki dükkanlar ihaleyle satılacak
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İzmir'de alışveriş merkezindeki dükkanlar ihaleyle satılacak

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Mavişehir mahallesinde bulunan alışveriş merkezindeki 149 adet dükkan açık artırma ile satışa çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde alışveriş merkezindeki dükkanlar ihaleyle satılacak
Foto: Arşiv.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 1999 yılında faaliyete geçen alışveriş merkezinin bodrum katında kapalı otopark, zemin ve birinci katında mağazalar yer almakta olup ikinci katı ise yemek katı olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın ticari alan toplamı 20.548,10 metrekare, toplam inşaat alanı 38.095,97 metrekaredir.

Tapu sistemi kayıtlarına göre bağımsız bölüm sayısı 150, kıymet takdiri talep edilen bağımsız bölüm sayısı 149’dur. Alışveriş merkezinin kompleks bir ticari işletme olması sebebi ile bağımsız bölüm sayılmayan ancak her bağımsız bölüme değer katkısı bulunan ortak alanların şerefiyesi bağımsız bölümlerin arsa payı oranında dikkate alınarak değer takdir edilmiştir.

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